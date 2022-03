EU klar med plan for at blive uafhængig af russisk gas

Det indbefatter blandt andet, at der skal foretages massive investeringer i at omlægge til grøn energi.

- Vi er nødt til at slippe af med afhængigheden af russisk gas, olie og kul, sagde Ursula von der Leyen ved et pressemøde.

Tre hovedsøjler

Konkret vil EU reducere behovet for russisk gas med 80 procent inden for et år.

Det skal ske gennem særligt tre hovedsøjler, fortalte Ursula von der Leyen.

Andre leverandører: Rusland skal erstattes med andre leverandører, som er "mere pålidelige". Man vil hovedsageligt gå efter flydende naturgas, som skal komme fra blandt andet USA, Qatar og Australien. Derudover rørledningsgas, som skal komme fra Norge og Nordafrika.



Mere grøn energi: Den sorte energi skal omlægges til grøn, og det betyder massive investeringer i vedvarende kilder som sol, vind og brint.



Mere effektiv udnyttelse: Energien skal udnyttes bedre og mere effektivt. Det omfatter eksempelvis renoveringer af bygninger og brug af kunstig intelligens til at optimere energisystemer.



Grundlæggende en positiv ting

Ifølge klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) vil EU-planen få "meget stor betydning" for Danmark.