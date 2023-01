Evigt uheldige Lasse Møller reagerer på særlig hyldest

Skal man ønske dig tillykke med guldet?

- Ja, det ved jeg faktisk ikke helt.

Svaret kommer fra den danske landsholdsspiller Lasse Møller, der måtte forlade VM efter gruppespillet på grund af et forstadie til et træthedsbrud i venstre lægben.

Af samme grund var han ikke en del af de afgørende kampe samt guldfejringen søndag aften, hvorfor han altså er i tvivl om, hvorvidt det giver mening at ønske ham tillykke.

Samme tvivl var dog ikke at finde hos holdkammeraten Mads Mensah efter finalen søndag. Her havde Mensah tages Møllers guldtrøje med op på podiet for at hylde VM-debutanten. Og den gestus gjorde stort indtryk på Pytlick, der så finalen hjemmefra sofaen.

- De viftede med min guldtrøje i går, og det betyder sindssygt meget, siger Lasse Møller til TV 2 SPORT og tilføjer:

- Det vidner også om et hold, der er der for hinanden i tykt og tyndt. Men det er også bare den person, Mensah er. Det betyder sindssygt meget. Og så er jeg selvfølgelig også bare stolt af at være en del af den her gruppe, som også har sendt en masse gode tanker min vej.