Få overblikket: Her er regeringens vaccineplan

Regeringen præsenterede torsdag aften sin plan for, hvornår og hvordan danskerne skal vaccineres.

Allerede fra begyndelsen af 2021 - eller måske endda i december - vil de første danskere begynde at blive vaccineret, vurderer sundhedsmyndighederne.

- Det bliver en gamechanger, når vi får vaccinen. Det er et afgørende våben mod covid-19, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der også kunne fortælle, at alle indbyggere får tilbudt en gratis og frivillig vaccine, når den er godkendt af myndighederne.

Vaccineplanen er inddelt i to faser, da myndighederne forventer at have et begrænset antal vacciner til rådighed i starten.

Begge faser er inddelt i to trin, a og b. Er der vacciner nok, vil fase 1a og 1b blive sat i værk samtidig. Myndighederne har endnu ikke beskrevet fase 2 i detaljer.

Herunder kan du få et overblik over, hvem der skal vaccineres i de forskellige faser i vaccineplanen.

Foto: TV 2/Christoffer Laursen Hald

Hvornår ved du, hvilken gruppe du tilhører?

Danmark står over for en vaccineopgave, der bliver ”større end noget, vi har prøvet før”, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen vil derfor løbende komme med information gennem kampagner, og personer i diverse målgrupper vil modtage tilbud og information om vaccination i for eksempel e-boks eller på deres arbejdsplads eller plejebolig.

Myndighederne forventer, at de første vacciner, Danmark modtager, vil kræve to vaccinationer.

Herunder kan du få overblik over, hvordan vaccinationsprocessen bliver.

Foto: TV 2

Søren Brostrøm forklarer, at det i første omgang vil være de hvide testcentre og hosteklinikker, der skal bruges til at vaccinere danskerne. De er nemlig sat op til at håndtere store mængder mennesker, lyder det.

Brostrøm lover, at det snart vil blive konkretiseret, hvordan det lokale tilbud bliver. Man vil kunne booke en tid til vaccination på samme måde som til coronatest.

Ikke alle skal have vaccine til at starte med

Ved torsdagens pressemøde sagde Søren Brostrøm ligeledes, at nogle grupper muligvis ikke skal vaccineres - i hvert fald ikke i første omgang.

- Typisk vil der være tale om, at børn og gravide ikke er omfattet af godkendelsen, siger han.

Omtrent halvanden million danskere vil prioriteres først, når vaccinen mod skal rulles ud i Danmark, lyder det.

Det drejer sig om ældre mennesker, yngre mennesker med kroniske sygdomme samt frontpersonale i sundhedsvæsnet.