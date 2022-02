Får du også røde øjne af at se Eriksen tilbage? Ja, så er du helt normal

Til gengæld så han fra sin sygeseng, hvordan hyldestgraffiti på gadehjørner og jernbaner skød frem. Han mærkede kærligheden fra kollegaerne mens hans stirrede på et hav af blomsterbuketter på Rigshospitalets hjerteafdeling.

Omgivet af sin familie. Dem, for hvem han først og fremmest er far, kæreste, søn.

234 dage er ikke mange meter i et menneskeliv, et par minutter ikke engang værd at måle, men for Christian Eriksen, hans familie og det hav af danskere, der kiggede med fra sidelinjen, har det været noget af en distance.

At vende tilbage fra de døde

I de 234 dage, der er gået, har hænderne i Parken befundet sig over hovedet. Knyttede, svajende.

'Der er et yndigt land' skråles med fornyet kraft. Selv '4-0' runger taktfast med en sjældent set nordisk arrogance, når Joakim Mæhle er på rov nær modstandernes felt.

Og det hele udspringer af netop den aften, hvor alle, der spillede en rolle, har oplevet at blive hædret.

Det medicinske hold, der bag ringen af holdkammerater udførte deres arbejde. Simon Kjær for sin heroiske indsats. Danske og finske fans modtog en pris for at vise, at sammenhold ikke afhænger af logoet på brystet.