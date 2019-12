Bios-sagen: Falck får historisk stor bøde

Falck har fredag en bøde på 30 millioner kroner for groft uagtsomt at have misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester i perioden fra august 2014 til oktober 2015 i Københavns Byret.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Det er den hidtil største bøde, der er udstedt i Danmark for overtrædelse af konkurrenceloven.

Ved fastsættelse af bødestørrelsen er der lagt vægt på, at adfærden betragtes som ”en meget alvorlig overtrædelse” af konkurrenceloven.

Det skete ved, at Falck i perioden fra august 2014 til oktober 2015 iværksatte en række ekskluderende aktiviteter rettet mod konkurrenten BIOS.

Læs også Ingen erstatningssager til Bios-ledelsen

Specialanklager Niels Dengsø Kjærsgaard fra Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) er tilfreds med dagens dom.

- Det er dybt skadeligt, når en virksomhed misbruger sin dominerende position på et marked. Derfor er vi hos SØIK tilfredse med, at straffesagen mod Falck i dag er blevet afsluttet i Københavns Byret med en bøde på 30 mio. kroner. Det understreger, at der har været tale om en meget alvorlig sag, siger Niels Dengsø Kjærsgaard i pressemeddelelsen.

Ville skade BIOS

Falck blev tidligere i år anmeldt til SØIK af Konkurrencerådet.

Anmeldelsen kom i forlængelse af, at Konkurrencerådet fandt, at Falck havde misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester og dermed brudt konkurrencelovgivningen.

Læs også Bios-sag fortsætter med at sætte spor: Millionunderskud hos Falck

Også hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er der glæde over dagens dom.

- Når man som Falck er dominerende på et marked, så har man en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence. Den pligt tilsidesatte Falck ved at arbejdede efter en strategi, der havde til hensigt at skade konkurrenten BIOS’ image, siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jacob Schaumburg-Müller.