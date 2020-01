Falsk medejer i stort dansk firma meldt til politiet

I en kort periode omkring nytår stod en 64-årig mand fra Odense fejlagtigt som ejer af halvdelen af Danmarks største kæde af sportsforretninger, Sport24.

En person var ifølge Finans.dk gået ind med nemID og havde registreret manden i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) som ejer af præcis 50 procent af aktierne i virksomheden.

En ejerandel, der ifølge TV 2's oplysninger er cirka 200 millioner kroner værd.

- Vi opdagede det, fordi vi fik henvendelser fra blandt andet vores kreditforeningsselskab. Han har ikke været registreret som ejer længe, men jeg bliver da helt svedt ved tanken om, hvad der kunne være sket, siger Lars Elsborg, direktør i Sport24.

Han oplyser, at Sport24 har meldt manden til Københavns Politis landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK).

Direktør frygter, andre kan være ramt

Hvis politiets efterforskning i sagen fører til en sigtelse, risikerer manden eller den person, der har brugt hans navn, at blive dømt for dokumentfalsk.

Det kan give en straf på op til to års ubetinget fængsel. Sport24 har også oplyst Erhvervsstyrelsen om den falske ejerregistrering.

Ifølge TV 2's oplysninger er manden bag det navn, der kortvarigt var registreret som ejer af halvdelen af Sport24, en 64-årig mand født i Irak med dansk statsborgerskab og adresse i Odense.

TV 2 har forgæves forsøgt at komme i kontakt med ham for at finde ud af, om han selv har foretaget den ulovlige registrering, eller om hans nemID er blevet brugt af andre - og hvad registreringen skulle bruges til.

Lars Elsborg oplyser, at firmaet også selv gik ind og fjernede manden som medejer via nemID, da den falske registrering blev opdaget. Han siger, at enhver kan gøre det, den 64-årige eller en anden person har gjort.

- Det er nemt at gøre, du kan selv gå ind og gøre det med nemID. Jeg frygter, at flere andre virksomheder bliver ramt af det her, siger Lars Elsborg.

Styrelse afviser, at sikkerheden er for dårlig

Hos Erhvervsstyrelsen bekræfter man, at alle med nemID kan gå ind og foretage en ejerregistrering i CVR.

- Der påhviler imidlertid personer, der foretager registreringer et såkaldt anmelderansvar. Hvis Erhvervsstyrelsen bliver opmærksom på misbrug, kan styrelsen indgive politianmeldelse, skriver Erhvervsstyrelsen i en mail til TV 2.

I mailen understreger styrelsen, at der ikke er muligt at lave en registrering i CVR, uden at også selskabets ledelse og direktion bliver orienteret via digital post.

- Dertil kommer, at det er muligt at beskytte registrering på et givent CVR-nummer bag et kodeord, således at tredjemand ikke umiddelbart kan foretage registrering, skriver Erhvervsstyrelsen i mailen.

Erhvervsstyrelsen afviser, at sikkerheden er for dårlig, selv om enhver med nemID kan gå ind i CVR og registrere sig som medejer af en virksomhed.

Lars Elsborg oplyser, at Sport24 nu vil beskytte firmaets ejerregistreringen i CVR med et kodeord.