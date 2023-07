Familie fra Tommerup tog udfordring op – er udenfor 1000 timer om året

Da Laura Friis Date under sin barsel stødte på Instagram-fænomenet "1000 timer udenfor", tænkte hun, at det ikke var muligt.

Samtidig var hun træt af at stå på byens legepladser og se på sine døtre lege, så hun præsenterede sin mand for idéen om, at de i 2022 skulle bruge 1000 timer udenfor.

Simon Friis Date syntes i første omgang, at det var fjollet, at de skulle “gøre naturen til en konkurrence”, som han beskriver det, men de satte sig for at prøve at være mere udenfor med deres to døtre.

1. januar 2022 var familien udenfor en time, og herfra tog det fart.

De begyndte at bruge mere og mere tid udenfor, og i dag lever familien stadig efter konceptet om at bruge 1000 timer udenfor om året.