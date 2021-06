Filmede vold mod 11-årig - nu er han anholdt

- Forældre har et ansvar her for at være med til at sikre den video ikke bliver delt – og at den bliver slettet, hvis det er sket, siger Ulrik Lorentzen.

Ifølge straffelovens paragraf 264d må man ikke dele materiale af folk i en situation, som man må forvente, de ikke vil have ud til den brede offentlighed.

Sker det alligevel, risikerer personen, der deler materialet, både bøde og fængsel.