Finn fik kloakvand i munden under stormflod – få timer senere lå han i en ambulance

Finn Andersen ankom til Svendborg Sygehus, hvor han fik voldsomme mavesmerter og begyndte at kaste kraftigt op.

- Det er lige ved at tage luften fra mig. Lægerne vælger at lægge en sonde i min næse og suger alt maveindhold op. En god halv liter. Jeg var virkelige bange for, at jeg var syg på grund af rotteekskrementer, siger han.

Netop dét ville lægerne gerne udelukke, og efter flere blodprøver kunne de konkludere, at Finn Andersen havde fået en voldsom mave-tarm-infektion. Den var forårsaget af det kloakvand, han havde fået i ansigtet under udpumpningen af vandet fra stormfloden.

Om stormfloden har forårsaget en stigning i rottesmitte, kan Statens Serum Institut ikke konkludere på nuværende tidspunkt.

I et skriftligt svar til TV 2 skriver Statens Serum Institut, at det sandsynligvis vil tage en til to uger, før de vil kunne se effekten af stormfloden.

- Folk skal først blive syge og gå til lægen. Der er en lille stigning af indsendte prøver, men analyserne er ikke færdige, og vi forventer flere, skriver instituttet.

Vand fra stormflod blander sig med kloakvand

Finn Andersens infektion kom under kontrol, og hændelsen har lært ham og familien, hvor farligt det kan være at håndtere en oversvømmelse.

- Det er lidt skræmmende, at jeg blev så syg. Da jeg kom hjem fra sygehuset og så, at beboerne i området begyndte at rydde op efter oversvømmelsen, hvilket er naturligt nok, var der ikke nogen, der tænkte over, at det var kloakvand i tingene. Det blev puttet i biler og trailere.

Ifølge Jeppe Nørgaard Rasmussen, der er overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, skal man i oprydningen efter stormfloden tage forholdsregler med vandet, som stormfloden har bragt med sig, da det kan være blandet med kloakvand.

- Det er vigtigt at undgå at få vandet på huden eller i mund og øjne. Det kan man gøre ved at bruge handsker, gummistøvler og maske, når man rydder op. Det vigtigste er, at man bruger værnemidler og får vasket sit tøj ordentligt – helst på 80 gader, lyder meldingen fra Jeppe Nørgaard Rasmussen til TV 2.

Han slår fast, at den typiske reaktion er en marve-tarm-infektion, og at det er de færreste, for hvem det bliver alvorligt.

Mundbind og engangshandsker er da også kommet på lager hos familien Andersen, der ikke går i kælderen uden og har overladt desinficeringen af kælderen til professionelle.