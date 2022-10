Flere end hver syvende ved ikke, hvem de skal stemme på – men tvivlen nager hos langt flere

Selvom valgkampen efterhånden har været i gang længe, nager tvivlen stadig hos mange vælgere.

I en ny Megafonmåling svarer flere end hver syvende vælger, at de stadig ikke har besluttet sig for, hvor krydset skal sættes. Men det reelle tal er faktisk højere, siger valgforsker Martin Vinæs fra Aarhus Universitet.



- Vi ved, at det faktisk er over 30 procent, som først beslutter sig inde i stemmeboksen, siger Martin Vinæs til TV 2.

Ifølge Martin Vinæs kan man sondere mellem hårde tvivlere og bløde tvivlere.

Hårde og bløde tvivlere

De hårde tvivlere er folk, som grundlæggende er i tvivl om placeringen i det politiske spektrum. De bløde tvivlere har nok retningssans i forhold til den politiske blok, men er stadig i tvivl om, hvilket parti som skal have deres stemme.

Tallet er denne gang højere end ved tidligere valg i nyere tid. Og en del af forklaringen ligger i, at danskerne nu har hele 14 partier at vælge imellem.

- Der er kommet flere partier, så der er flere varer på hylden. En anden forklaring kan være, at vi ikke har en rød blok, som peger på en statsminister og en blå blok, som peger på en anden. Det kan også forvirre lidt, at man har Lars Løkke Rasmussen i midten som en mulig kongemager, for hvad betyder det egentlig, hvis man stemmer på Moderaterne i forhold til Venstre, siger valgforskeren.