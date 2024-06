Flere kommuner vil bruge Odense-trick i kamp mod rockerborge

Det er "det almindelige forvaltningsretlige lighedsprincip", der vil gælde, forklarer professoren.

- Det er en meget principiel sag, som har berørt grundloven. Ikke desto mindre slår man fast, at det ikke er en politisk forening, og det er nok den væsentligste årsag til, at det er blevet sådan her, siger Frederik Waage.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) bifalder kommunernes beslutning om at forsøge at lukke rockerborge på eget initiativ.

- Det, synes jeg, er rigtig, rigtig positivt, siger Peter Hummelgaard.

Han erkender, at det kan blive "katten efter musen", hvis rockerne åbner nye klubhuse, som kommunerne lukker.

Men det nytter noget, lyder det fra ministeren, fordi det er med til at "forsure tilværelsen for de organiserede kriminelle".

Temmelig indgribende

Carsten Norton er journalist og forfatter til blandt andet bøger om rockere og bander.

Han fortæller, at rockernes klubhuse er omdrejningspunktet for deres klubliv og aktiviteter.

Eksempelvis er det der, de har deres barer og motorcykelværksteder.

Det er også i klubhusene, aspirerende medlemmer har deres gang og bliver "skolet" ind i det system, der findes i klubhuset.

- Det er for dem en temmelig indgribende foranstaltning, når man på den måde lukker deres klubhuse, siger Carsten Norton.

Han gætter på, at rockerne vil finde nye steder at holde til, hvis deres klubhuse bliver lukket permanent.

For kommunerne har med den pågældende lovgivning kun mulighed for at lukke klubhusene og ikke hele rockergrupperingen.

Vil være i hælene på dem

Skal rockerne finde nye adresser at holde til, kan de finde adresser, hvor kommunerne ikke på samme måde kan argumentere for, at rockerne er til gene for beboerne i området, forklarer Carsten Norton.

Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune (V), mener ikke, at det at rockerne bare kan flytte et andet sted hen er et argument for, at man ikke skal forsøge at lukke klubhusene.

Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune (S), siger, at kommunen og politiet prøver at "være lige i hælene på dem der, hvor de begår deres kriminalitet".

Han understreger, at det er "et vigtigt skridt i kampen", at kommunen nu har fået lukket rockerborgen.