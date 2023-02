Foråret er over os – kæmpe temperaturforskelle mellem sol og skygge

Men solhøjden siger ikke noget om luftens temperatur, hvilket er den 'korrekte' meteorologiske temperatur.

Hvis et termometer lægges direkte i solen, er det selve termometerets temperatur, der måles. I skyggen vil termometerets temperatur til gengæld være næsten den samme som luftens temperatur.

Derfor er den almene procedure verden over, at temperaturen måles i skyggen i to meters højde et åbent sted.

Rigtig forkølelsesvejr

En anden forårsfornemmelse er dagslængden. Siden vintersolhverv er dagslængden tiltaget med mellem tre og fire timer, alt efter hvor i landet man bor.

Med søndagens solrige vejr kan vi måske få den solrigeste dag siden 21. september 2022, hvis der bliver målt omkring ni timers solskin.