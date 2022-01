Forskere sår tvivl om hjemmetests: - Forbrugerne har ikke en chance

CE-mærkningen indikerer, at produktet overholder EU's lovgivning, ikke er skadeligt for forbrugeren og valideret af en uafhængig part - et såkaldt "bemyndigende organ". Det er dog ikke et krav fra den uafhængige part, at de foretager selvstændige videnskabelige test.

Uffe Schneider mener derfor heller ikke, at CE-mærkningen blåstempler hjemmetestene.

- Det, du kan stole på, er, at de producerer dem på samme måde hver gang. Og så er der nogle lande, der har sagt: "Den her test vil vi gerne have" - men det er ikke ensbetydende med, at det er en god test, siger han.

Forbrugerrådet: - Myndighederne må sætte ind

Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Mads Reinholdt, forstår godt, hvis man som forbruger er rundforvirret, hvis man ikke kan stole på supermarkedernes hjemmetest.

Usikkerheden i kvaliteten gør det svært for forbrugeren at navigere i markedet:

- Man risikerer, at man tror, man er negativ, selvom man er positiv. Derfor er der et behov for at gøre noget ved problemet. Og hvis teststrategien skal være effektiv, så skal forbrugeren også kunne stole på de test, der er på markedet.