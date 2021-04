Fransk producent skal levere nye eltog for 20 milliarder til Danmark

Alstom har vundet et udbud, der blev sat i gang under VLAK-regeringen i 2018, og skal levere eltog til en samlet værdi inklusiv vedligehold af op mod 20 milliarder kroner.

De nye elektriske tog skal erstatte de nuværende IC3-tog og de skandaleramte IC4-tog, der begge kører på diesel. Togene vil efter planen være fuldt indfaset på det danske jernbanenet i 2030 og vil både være mere lydløse og grønnere end de nuværende dieseltog.

Med en hastighed på op til 200 km/t vil de nye tog også kunne køre hurtigere end de nuværende IC3-tog, der når op på 180 km/t.

Leverer allerede tog til Danmark

Alstom er især kendt for at producere de franske højhastighedstog TGV, men de har også leveret over 650 tog til Danmark.

Det drejer sig blandt andet om S-tog til hovedstadsområdet og flere regionaltog rundt om i landet.