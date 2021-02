Frisører ikke en del af genåbningsplan: - Skræmmende at der ikke engang er regnet på det

Hvis du havde set frem til snart at få ordnet frisuren, blev du formentlig slemt skuffet.

De liberale erhverv, heriblandt landets frisører, er nemlig ikke en del af den genåbningsplan, sundhedsminister Magnus Heunicke (S) løftede sløret for mandag aften.

Faktisk har regeringens ekspertgruppe slet ikke regnet på konsekvenserne ved at åbne frisørerne - en beslutning, regeringen har truffet, idet det er dem, som bestiller de scenarier, eksperterne skal regne på.

Folk bliver desperate, når deres hår ligner noget, der er løgn Jakob Brandt, administrerende direktør i SMVdanmark

Det er et rigtig dårligt valg, mener Jakob Brandt, som er administrerende direktør i SMVdanmark.

- Jeg synes, det er skræmmende, at der ikke engang er regnet på konsekvenserne ved at åbne frisørerne. Jeg havde klart forventet, de ville få lov at åbne, siger han til TV 2.

Jakob Brandt frygter, at vi vil se en ukontrolleret smittespredning, fordi flere frisører presses til at klippe i private hjem i stedet for under kontrollerede forhold i deres salon.

Handler om danskernes hygiejne

Nedlukningen af frisørerne har stået på siden 21. december og er dermed netop gået ind i sin tredje måned.

Ifølge Jakob Brandt er frisørerne så pressede økonomisk, at flere formentlig ender med at dreje nøglen om.

- Hvis alle frisører skal overleve, skal de have lov at åbne lige nu. Jeg har hørt fra flere, der er så nødlidende, at de knap nok kan forsørge deres familie, siger Jakob Brandt.

Læs også Overblik: Her er eksperternes anbefalinger til genåbning 1. marts

Han forklarer, at hjælpepakkerne er en fin hjælp, men at de langt fra dækker alle frisørernes udgifter, og derfor er hver dag med tvangslukning svær at komme igennem.

Derudover peger Jakob Brandt på en helt andet problematik, nemlig danskernes personlige hygiejne.

- Det betyder meget for ens velbefindende, at man har et anstændigt udseende. Folk bliver desperate, når deres hår ligner noget, der er løgn, og det giver rigtig dårlig trivsel, siger han.

Desperationen hos både frisørerne og danskerne vil ifølge Jakob Brandt føre til, at flere frisører kører ud i private hjem og klipper. Det, mener han, medfører en langt højere smitterisiko, end når frisørerne klipper i deres salon, hvor forholdene er i orden.

Lav smittespredning

Ifølge et nyt tysk studie fra Hermann Rietschel Instituttet, som er en del af det tekniske universitet i Berlin, er en tur hos frisøren blandt det, der medfører lavest risiko for smitte med coronavirus.

På en liste med 20 forskellige aktiviteter, heriblandt et besøg i svømmehallen eller på restaurant, vurderes frisøren faktisk til at være det med næstmindst smitterisiko.

Læs også Flere testcentre på Sydfyn: Her kan du snart blive testet

Ifølge studiet er der langt større sandsynlighed for at blive smittet i en butik, selvom man holder god afstand og bærer maske.

Hos SMVdanmark har man nærlæst det tyske forsøg, og Jakob Brandt håber, at politikerne vil tage de nye resultater med i deres overvejelser.

- Det er nu klare beviser for, at frisører ikke er kilde til smitte. Frisørerne åbnede desuden som noget af det første i foråret, og her skete der heller ikke en stigning i smitten, siger han.

Blå blok presser på

Tirsdag skal regeringen og folketingets partier forhandle om genåbningen af samfundet fra 1. marts. Det gøres med udgangspunkt i ekspertgruppens anbefalinger, og dermed er der ikke meget håb for frisørerne.

Flere borgerlige politikere udtaler dog, at de ønsker en mere vidtrækkende genåbning, end den regeringens ekspertgruppe anbefaler - herunder de liberale erhverv.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, vil blandt andet kæmpe for, at frisører og massører kan byde kunder velkommen igen.

- Vi skal have åbnet de selvstændige butikker. Både dem, der er større end 5000 kvadratmeter, og også frisører og massører. Det må kunne lade sig gøre med nogle fornuftige tiltag, hvor vi passer på hinanden, siger Ellemann-Jensen til TV 2.

Læs også Genåbning: Fynske skoler kan måske åbne 15. marts

Også Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti, undrer sig over, hvad der skal ske med de liberale erhverv.

- Vi vil gerne vide, hvorfor de liberale erhverv slet ikke er med? Hvad er planen for dem? Og skal man ikke kunne få lov til noget mere, hvis man er vaccineret eller har en negativ test?, siger han til TV 2.

Ifølge ekspertgruppen vil de liberale erhverv være blandt det, de regner på næste gang. Det samme vil genåbning af 5.-8. klasse, storcentre, forsamlingsforbud og restauranter og cafeer.