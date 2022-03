Frosten forsvinder fra den danske vinter

Efter en kold og til tider snerig december, slog en mildning nemlig igennem lige inden nytår - og har nærmest holdt ved lige siden.

I lange perioder har januar og februar mindet mere om efterår end vinter med vådt, mildt og blæsende vejr.

De to efterårsagtige måneder har trukket middeltemperaturen for vinteren 2021/2022 op på omkring 3,5 grader. Det svarer til middeltemperaturen i marts og er 1,5 grader varmere end det normale for de tre vintermåneder.

Dermed har vi været vidne til endnu en mild vinter, hvor vi kun fire gange har være under 10 graders frost. Det skete i juledagene, hvor stille og klart vejr sammen med et udbredt snedække gav nogle kolde dage og nætter.

Lige netop vinteren er den sæson, hvor vi mærker mest til klimaforandringerne. Jo varmere klimaet bliver, jo mindre frost og sne oplever vi i løbet af de danske vintre.

Frosten forsvinder

Siden mildningen slog igennem ved nytårstid, er der kun blevet registreret 12,5 såkaldte frostdøgn. Et frostdøgn er et døgn, hvor temperaturen i løbet af døgnet, et eller andet sted i landet, kommer under frysepunktet.