Frustreret boligejer får jernvæg gennem sin indkørsel – hans p-plads er fredet natur

Hvorfor en indkørsel er fredet natur

Steen Fredsø og hans nabo Anders Brændholt Rasmussen, der også er formand for Seden Strand Digelag, er helt enige i, at der er behov for lovændringer. De kan ikke forstå, hvorfor Odense Kommune ikke har kæmpet for at få lov at rykke Natura 2000-grænserne få meter, så beboerne kan få deres dige hurtigt og billigere.

De ser heller ikke meget logik i, hvordan Natura 2000-linjerne er blevet trukket i Seden Strandby. Linjerne er nemlig trukket gennem haver, indkørsler og sågar huse. Halvdelen af Steen Fredsøs indkørsel er for eksempel markeret som fredet natur, og han skal derfor ifølge kommunens plan have en jernvæg sat op igennem sin indkørsel.

- Der er ingen grund til at passe på en parkeringsplads. Det er jo dumt, siger han.

Men på Odense Rådhus mener Rådmand Tim Vermund ikke, at det er hans job at bede hverken EU eller Christiansborg om den slags ændringer:

- Jeg har ikke gjort noget for at ændre på de retningslinjer, som EU laver på baggrund af Natura 2000. Det synes jeg simpelthen ikke er min opgave.

Hvorfor ikke?

- Hvorfor skulle jeg gøre det?

Du er valgt, fordi der er nogle borgere, der har stemt på dig her i kommunen, som du repræsenterer?

- Og jeg mener, at det er vigtigt, at vi passer på vores natur. Og det er det, Natura 2000 gør, samtidig med at vi prøver at få kystsikret, siger Tim Vermund.

Nina Baron kan ikke udtale sig om, hvorvidt Tim Vermund kunne have gjort mere for at hjælpe borgerne i Seden Strand.

Men hun understreger, at ansvaret for en reel lovændring, der kunne give borgerne lidt større handlemuligheder, ligger på Christiansborg.

- Det skal jo ske på ministerniveau. Der er nok brug for, at kystdirektoratet og miljøstyrelsen skal have skrevet mere fleksibilitet ind i lovgivningen. Hvis Magnus Heunicke ønsker, at det skal gå hurtigere med kystbeskyttelse, så skal han snakke med dem, der sidder og sagsbehandler og spørge dem, hvad der går i hårdknude, siger hun.

Muligt at fravige EU-regler

Ministeriet for Grøn Trepart oplyser i en mail til TV 2, at det er muligt at fravige beskyttelsen af Natura 2000-områder, hvis der er foretaget en såkaldt "fuld habitatvurdering, hvis skade ikke kan undgås og hvis tre betingelser er opfyldt"

De tre betingelser er:

Der må ikke være alternativer, der skal foreligge bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser herunder kystsikring og der skal gøres erstatning for den skade, man har forvoldt.