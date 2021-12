Frygter du for juleaften? Professor beroliger

Men ifølge Eskild Petersen giver det ikke mening at gøre forskel på, hvor højt smittetrykket er i de forskellige landsdele.

- Man skal huske, at det her findes overalt. Med en positivprocent omkring fem procent er der mange i samfundet, som er smittet, som vi ikke kender til.

Han fremhæver, at der fredag blev indført krav om pladsbillet og coronapas i intercity- og intercity-lyntog samt krav om coronapas i fjernbusser, som kan værne mod, at man tager smitte med på juleferie.

Myndigheder gav anbefalinger sidste år

Sidste år udgav myndighederne meget konkrete anbefalinger til julen, blandt andet at man ikke skulle synge sammen rundt om juletræet. I stedet lød det, at man kunne nynne, mens man gik rundt sammen, for at undgå spredning af virus.

Sådan griber myndighederne og regeringen altså ikke ind i år, men anbefaler, at man holder sig til familien og de nærmeste bekendte i juletiden.