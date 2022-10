Fyn rammes hårdt: Stigende energipriser rammer skævt mellem land og by

Da statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag udskrev valg til Folketinget, betonede hun behovet for at hjælpe danskere, der var ramt af de buldrende prisstigninger.

- Socialdemokratiet vil hjælpe jer, som krisen rammer hårdest – og de dele af Danmark, som den tynger mest, lød ordene.

Og noget kan tyde på, at der er et akut behov for at se på, netop hvor krisen rammer hårdest.

For i en ny analyse, som Finans Danmark har udarbejdet for TV 2, er det tydeligt, at danskere i provinsen bliver langt hårdere ramt af den nuværende energikrise end danskere i de større byer og hovedstadsområdet.

Energipriserne har de seneste måneder været på en sand himmelflugt, og det kan særligt mærkes på pengepungen i flere danske familier, som bor i kommunerne i landets yderområder.

Fyn rammes hårdt

Fyn er særligt hårdt ramt. Tre fynske kommuner ligger i toppen over landets 98 kommuner, hvor flest familier kan se frem til en ekstra månedlig varmeregning.

Det gælder især familier i Nordfyns Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Ærø Kommune.

På Nordfyn er det næsten hver tredje familie, der kommer til at mærke energikrisen ekstra hårdt på pengepungen.

Analysen ser på andelen af danske familier, der risikerer en ekstra månedlig varmeregning på mere end ti procent af deres disponible indkomst. I udregningen indgår priser på gas, el og fjernvarme, men ikke træpiller.

Andel af fynske familier, der risikerer en ekstra månedlig varmeregning på mere end ti procent af deres disponible indkomst: