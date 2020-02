Fynbo sælger øgruppe ved Assens

Det er ikke hver dag, man har mulighed for at købe tre øer.

Men det var ikke desto mindre muligt, da Jeppe Hansen satte sine øer i Lillebælt til salg i januar.

De kunne købes for den nette sum af 1,5 millioner kroner. Og nu er øerne blevet solgt.

- Den nye ejer er meget tilfreds. Han vil bruge øerne til at gå på jagt og kigge på fugle, ligesom de har været brugt til tidligere, siger den forhenværende ejer, 64-årige Jeppe Hansen.

Der ligger allerede en jagthytte fra 1963 på den største af de tre øer, Bastholm. Øen er 3,5 hektar stor, mens de to andre øer er betydeligt mindre.

En byttehandel og et bud fra Florida

Jeppe Hansen fortæller, at han valgte at sælge øerne, fordi han sjældent var ude på dem.

- Jeg har ikke brugt øerne i mange år, og mine døtre hverken sejler eller fisker, og min kone har ikke været på øerne i 11 år, siger den pensionerede tømrer.

Han stod selv for salget, og det er gået ganske godt, fortæller han.

- Jeg har fået 60 henvendelser, og ni er kommet med bud. En henvendte sig, fordi han ville bytte med sit sommerhus. En anden boede i Florida, siger Jeppe Hansen.

Jagtytten har stået på Bastholm siden 1963. Jeppe Hansen har selv boet i den om sommeren, da han var yngre. Foto: Bent Staugaard

Han endte med at sælge til en mand, hvor der ikke indgik sommerhuse eller lignende i handlen, og hvor "prisen var rigtig".

"Typen, der købte lidt forskelligt"

Jeppe Hansen fik selv øerne af sin far, der havde fået dem af sin far. Farfaren havde en købmandsbutik på naboøen Bågø og købte Bastholmene i 1933.

- Han var typen, der købte lidt forskelligt. Der var ikke nogen, der ville købe dem ellers, tror jeg, siger Jeppe Hansen.

Naturen på øgruppen består af marehalm og græs, og især måger og andefugle yngler i området. Foto: Bent Staugaard

Jeppe Hansen kan huske, hvordan familien havde kreaturer på øen, da han var dreng. Køerne blev hver sommer sejlet med færgen mellem Assens og Bågø og blev skubbet ud i vandet for at svømme det sidste stykke til Bastholm, hvor de græssede. Når kreaturerne skulle tilbage for vinteren, foregik det på tømmerflåder.

Senere forsøgte en bekendt af Jeppe Hansens far ved navn Oscar at få succes med jagt på øen. Han lagde skinner, så han kunne transportere materialer, og han installerede et samtaleanlæg, så han kunne tale med sine jagtvenner. Det var også Oscar, der byggede jagthytten.

I dag er skinnerne dog væk, og øerne består mestendels af græsarealer, vandhuller, badestrande og 20 får, der holder græssets højde nede.