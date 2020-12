Fynbo tiltalt for at vejlede terrorister i at undgå politiet

Flere end 20 betjente bevæbnet med maskinpistoler slog onsdag 11. december 2019 til mod en rød trelænget gård uden for Munkebo på Fyn.

Gårdens beboere blev vist væk og gården ransaget - senere kom det frem, at ransagningen var del af en landsdækkende politiaktion iværksat af Københavns Politi og PET, der mistænkte en række personer for at forberede et eller flere terrorangreb med et militant, islamistisk motiv.

I alt slog politiet til i syv af landets tolv politikredse, og 21 personer blev anholdt.

Terroraktion i Munkebo

Blandt andet en nu 30-årig mand med forbindelse til gården i Munkebo.

Han blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet bag dobbeltlukkede døre i Retten i Odense.

I første omgang blev manden sigtet for at forberede et terrorangreb, som han selv skulle udføre sammen med en eller flere uidentificerede medgerningsmænd.

En aktindsigt i den ni sider lange tiltale viser, at den alvorligste del af sigtelsen er bortfaldet. I stedet er den 30-årige tiltalt for at hjælpe en terrororganisation, for billigelse af terror og for forsøg på at skaffe penge til terrororganisationen Islamisk Stat i Libyen og Mali.

Krypterede beskeder

Helt konkret skal den nu 30-årige have delt en række forskellige tekster og billeder på internetplatformen Telegram, der er en krypteret chat, hvor man kan udveksle billeder og beskeder i både åbne og lukkede grupper - lidt som kommunikationssystemet WhatsApp.

- Der er tale om en alvorlig sag. Manden er blandt andet tiltalt for at have indsamlet og delt vejledninger i fremstilling af gift og bomber, vejledninger i håndtering af våben og i udførelse af angreb, samt vejledninger i hvordan man på internettet kan holde sig skjult for politiet, siger vicestatsadvokat Torben Thygesen fra Statsadvokaten i Viborg.

Som følge af anholdelsesaktionen i december 2019 er yderligere fem mænd varetægtsfængslet i København i to sager om forsøg på terrorisme ved at fremstille sprængstoffer og anskaffe våben. Da der ikke er påvist en direkte sammenhæng mellem sagen fra Fyn og sagen mod de øvrige anholdte, behandles sagerne hver for sig.

I forhold til manden fra Fyn skal han ifølge tiltalen have indsamlet og gemt dokumenter, meddelelser, tekster, link til hjemmesider, lydfiler og videoer, der opfordrede til og udtrykkeligt billigede væbnede angreb i vestlige lande. Udover vejledninger i udførelsen af terrorangreb skal han også have uploadet videoer, hvor terrorister henretter gidsler.

Nægter sig skyldig

En eventuel relation mellem manden fra Fyn og de anholdte i København er ikke kommet frem. Men ifølge tiltalen uploadede den 30-årige en mængde materiale til en Telegramkanal ved navn ’Books account 1’ 29. november 2019, altså 12 dage inden, han og de øvrige sigtede blev anholdt af politiet og PET.

Ifølge den 30-åriges forsvarsadvokat Asser Gregersen nægter den 30-årige sig skyldig i den rejste tiltale, ligesom han ser frem til retssagen.

- Han synes, det har været hårdt at sidde varetægtsfængslet i mere end et år, hvor han har haft begrænset mulighed for at se sin familie, siger Asser Gregersen.

Undgå opdagelse

En del af det materiale, den 30-årige er tiltalt for at have delt, er forskellige vejledninger i, hvordan man i forbindelse med forberedelse af et terrorangreb undgår at blive opdaget af politiet – blandet andet ved at holde planerne hemmelige og løbende slette filer og beskeder.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at han ved at indsamle og dele materialet har sikret tilgængelighed af materialet for Islamisk Stat og dens sympatisører og dermed hjulpet en terrororganisation. Samtidig har han rådgivet eller forsøgt at rådgive personer, der har til hensigt at begå terror, siger vicestatsanklager Torben Thygesen i en skriftlig kommentar.

Sagen mod den 30-årige begynder 8. februar ved retten i Odense, hvor den vil blive behandlet af en domsmandsret. Der er afsat ti dage til retssagen.

At sagen behandles af domsmænd og ikke nævninge indikerer, at anklageren vil kræve en straf på under fire års fængsel.

Desuden vil anklagemyndigheden have den 30-årige udvist af Danmark med indrejseforbud.

Terrortrussel er øget

I marts 2020 oplyste PET i en ny analyse om terrortruslen mod Danmark, at trusselsniveauet er øget fra ”begrænset” til ”generelt”.

Truslen fra højreekstremister er steget, men den største risiko for terrorangreb i Danmark vurderes fortsat at komme fra personer, der har sympati med militant islamisme.

- Det blev ikke mindst understreget af anholdelsesaktionerne i december 2019, som blev gennemført af dansk politi og PET, sagde PET-chef Finn Borch Andersen i forbindelse med offentliggørelsen af den nye terroranalyse.

Hvordan PET fik mistanke mod den 30-årige og de øvrige sigtede i sagen er ikke kommet frem, men Retten i Odense har pålagt PET at udlevere en række oplysninger om sagens baggrund, som efterretningstjenesten ellers har ønsket at tilbageholde.

I forhold til de fem varetægtsfængslede i København har Anklagemyndigheden oplyst til TV 2, at sagen fortsat efterforskes, og det er uvist, hvornår en eventuel tiltale forventes rejst.