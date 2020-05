Fynsk campingplads er klar til smittede turister: - Vi vil ikke tøve

Det er ikke risikofrit, at Danmark snart åbner grænserne for turister fra Norge, Island og Tyskland. Det viser en rapport, som Statens Serum Institut (SSI) står bag.

SSI regner med, at mellem 400 og 1.500 turister smittet med coronavirus vil komme ind i landet baseret på den nuværende smitteforekomst.

- Det vil potentielt medføre, at der er flere danskere, der bliver smittede, og at vi får en acceleration af epidemien igen, lyder det fra Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på Københavns Universitet.

Den risiko er destinationschef Dorthe Ejlskov Christensen på First Camp Hasmark Strand fuldt ud bevidst om.

- Vi er klar. Vi vil ikke tøve, hvis vi får mistanke om, at en gæst er smittet, siger Dorthe Ejlskov Christensen.

Campingpladsen har siden genåbningen 3. april haft en beredskabsplan, som gælder alle gæster og er således klar, når tyskere og nordmænd begynder at krydse den danske grænse for at holde ferie i Danmark.

- Vi er opmærksomme på, at de kommer. Men jeg tror på, at nordmændene har det som en del af deres hverdag. Der kommer folk til som også har levet med corona, og som er gode til at leve med det, som vi også er gode til at leve med, siger Dorthe Ejlskov Christensen.

Beredskabsplanen går i sin korthed ud på, at hvis gæsten er i stand til at rejse bliver vedkommende sendt hjem og det kortlægges, hvor gæstens har været på campingpladsen.

- Hvis gæsten er så dårlig, at de ikke kan rejse, så tilkalder vi en læge. Det gælder iøvrigt alle gæster - også danskere, siger Dorthe Ejlskov Christensen.

First Camp Hasmark Strand har 550 pladser, og der vil være i omegenen af et par tusind gæster, når der er fuldt booket.

I pinsen er der lidt færre gæster, end der plejer, og Dorthe Ejlskov Christensen vurderer, at gæster fra Island, Tysklad og Norge begynder at ankomme efter åbningen af grænserne 15. juni vil omkring 15 procent af gæsterne være fra de tre lande.

Svenskerne er med i beregningerne

SSI's beregninger er lavet på baggrund af en grænseåbning for nordmænd, tyskere og svenskere, og vel at mærke udelukkende på baggrund af turister, der holder ferie i danske sommerhuse.

Regeringen har dog besluttet, at svenskerne ikke er en del af den første grænseåbning.

Tror Danmark kan håndtere turistbesøg

Trods risikoen for øget smittespredning, mener Jens Lundgren dog, at vi godt kan håndtere at få besøg fra nogle af vores nabolande.

- Vi vil formentlig være i stand til meget hurtigt at få identificeret de smittekæder, der kunne opstå, fordi danskerne er gode til at holde fysisk afstand og de andre forholdsregler.

Men det kræver, at danskerne er opmærksomme på, om der opstår smittespredning.

Statens Serum Instituts beregninger er lavet på baggrund af asymptomatiske smittede – altså personer, som er smittet med virussen, men ikke udviser symptomer. Der henvises til et islandsk studie, der viser, at halvdelen af alle smittede med covid-19 ikke udviser symptomer.

- Vi skal alle sammen fortsætte med at leve efter de her lidt besværlige sociale måder at være sammen på i nogle måneder og måske også – og det er jeg ked af at sige – et år eller to endnu, siger professoren.

Mere overvågning af virussen i dag

Selv hvis det skulle ende med, at Danmark får besøg af 1.500 smittede personer som følge af grænseåbningen, vil det udgøre et mindre problem for smittespredningen i dag, end det ville have gjort i februar, da epidemien begyndte at vise sig.

Det skyldes, at vi ved væsentligt mere om sygdommen, fortæller Jens Lundgren og peger på, at der dengang for eksempel ikke var nogen overvågning af virussen.

- Vi står betydeligt bedre rustet nu grundet alle de læringer fra de seneste par måneder, til når smittespredningen begynder at opstå igen, siger Jens Lundgren.

Også mere dystre tal

Statens Serum Institut har også regnet på et scenarie, hvor smitteforekomsten i de forskellige lande er steget til det dobbelte.

Sker det, regner man med, at mellem 750 og 1.500 personer smittet med coronavirus kan komme til Danmark. Også i dette tilfælde regner man med, at de er symptomfri.

Beregningerne blev offentliggjort fredag. Samme dag som regeringen afholdt pressemøde og fortalte, at udvalgte turister igen er velkomne i Danmark fra 15. juni.