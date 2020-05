Fynsk farvel: Magnus og Aksel forlader 'X Factor'

Når ’X Factor’ vender tilbage fredag 15. maj bliver det uden Ankerstjernes gruppe ’Magnus og Aksel’. Gruppen har selv valgt at forlade programmet, oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

’X Factor’ har holdt en ufrivillig pause på grund af coronakrisen. Finalen, der oprindelig var sat til 3. april, afvikles først 23. maj, og dermed kolliderer hele ’X Factor’-deltagelsen nu med den forestående studentereksamen for den ene halvdel af gruppen – Aksel Skjoldaa Kempf.

I valget mellem sin studentereksamen og ’X Factor’, hvor der resterer tre programmer, faldt valget på gymnasiet.

- Jeg ville ønske, jeg kunne fortsætte i 'X Factor' og samtidig tage min eksamen, så det har virkelig været en svær beslutning. Men det kan ikke lade sig gøre at gennemføre begge ting samtidig, så jeg må vælge at gøre det færdigt, som jeg har knoklet med i tre år, siger Aksel Skjoldaa Kempf.

Blandt favoritterne

Den 19-årige fynbo stillede oprindelig op til ’X Factor’ som solist, men blev sendt ud af den unge kategoris dommer, Thomas Blachman, i 5 Chair Challenge.

Ankerstjerne, der har gruppekategorien, så dog en mulighed for at sætte Aksel Skjoldaa Kempf sammen med en anden solist, Magnus Lasse Petersen, og som duo gik de uhindret videre i tre liveshows.

Læs også Aksel fra X-Factor før liveshow: - Hvordan fanden er det her sket?

Blandt bookmakerne var de fra start blandt favoritterne til årets sejr.

- At være med i 'X Factor' har givet mig så meget mere, end jeg havde turdet drømme om. Min makker Magnus er blevet min bedste ven, og vi har mødt så overvældende meget kærlighed fra hele Danmark, siger Aksel Skjoldaa Kempf.

Magnus Lasse Petersen, der nu også må forlade ’X Factor’, siger, at han er ked af, at han ikke fik mulighed for at gøre det færdigt.

- Min største motivation for at deltage i 'X Factor' var processen og alle de oplevelser, det ville give. Jeg har arbejdet rigtig hårdt og kastet en masse forhåbninger i projektet, siger han.

- Jeg ser fortsat Aksel som en rigtig god ven, der har haft stor betydning for mig gennem hele forløbet og hjulpet mig i min personlige udvikling, siger Magnus Lasse Petersen.

Amputeret følelse

Aksel Skjoldaa Kempfs beslutning om at trække sig betyder, at Ankerstjerne nu kun har gruppen Smokey Eyes tilbage.

Læs også Aksel fra X Factor: - Jeg ville hellere have haft Blachman

- Magnus og Aksel føltes jo som om, at de var meant to be. Det hele gik op i en højere enhed med dem. De var to solister, da jeg satte dem sammen, men de var en enhed, da de stod der foran hele Danmark i liveshows. Derfor er det også en noget amputeret følelse ikke at måtte følge historien til dørs, siger Ankerstjerne.

Ankerstjerne har 'X Factor'-grupperne og sidder tilbage med en amputeret følelse. Foto: TV 2/BLU

Han er ikke i tvivl om, at gruppen – såfremt de ønsker – har en fremtid i dansk musik.

- Jeg ønsker mine drenge det bedste fremover. Det skal nok gå dem godt. De er noget særligt, siger Ankerstjerne.

Slutter med finaleweekend

På grund af coronakrisen bliver afslutningen på ’X Factor’ anderledes i år.

De fem tilbageværende deltagere er tilbage på scenen 15. maj til et liveshow, hvor temaet er sange fra musikfilm.

DE ER TILBAGE I 'X FACTOR' Grupper: (Ankerstjerne) Smokey Eyes Solister under 23: (Blachman) Emil Wismann, Mathilde Caffey, Alma Agger Solister over 23: (Oh Land) Ilona

Ugen efter vil der blive sendt hele to 'X Factor'-liveshows på en weekend. Finalen i årets sæson vil nemlig blive afholdt over to dage, fredag 22. og lørdag 23. maj.

Om fredagen skal de tilbageværende deltagere på scenen to gange. De skal optræde med en sang, deres dommer har valgt til dem, og synge en duet med en gæstesolist.

På den anden finaleaften skal tre deltagere synge deres vindersange, hvorefter vinderen af årets sæson skal findes.