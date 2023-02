Fynsk læge tog til murbrokkerne i Tyrkiet – og udfordringerne kom fra en uventet kant

Søndag, 12. februar: Kan ikke hjælpe alle

Mounim Korchi oplever flere gange, at civile tager fat i ham og beder om hans hjælp. Særligt syrere, der tidligere er flygtet fra krig i Syrien og ind i Tyrkiet.

Eksempelvis henvender en syrisk mand sig til Mounim Korchi, der kan arabisk, og spørger, om den danske læge og hans team kan hjælpe med at få tre af hans døde familiemedlemmer ud af en bygning.

Mounim Korchi må afslå, fordi han følger ordrer fra de tyrkiske myndigheder – ordrer, der ikke har peget i retning af den syriske familie.

- Han sagde til mig, at vi kun sagde nej, fordi de er fra Syrien.

Mounim Korchi mener, at der ”godt kan være noget om”, at de tyrkiske myndigheder prioriterer tyrkere frem for syrere. Og han siger, at det ”ikke kan beskrives”, hvordan det føles at skulle afslå folk, der har brug for hjælp.

Senere søndag, 12. februar: I minibus med politieskorte

Søndag eftermiddag oplever Mounim Korchi endelig at kunne hjælpe. I hvert fald i et vist omfang.

Det er her, at han i en minibus og med politieskorte er på vej mod et af de jordskælvsramte områder i byen Antakya. Dele af hans team er allerede til stede, og de har givet besked om, at der er tegn på liv i en bygning, og at der er brug for en læge.

Da Mounim Korchi når frem, er en mor og hendes datter på omkring fem år blevet reddet ud.

- Det er et mirakel efter så mange dage, siger Mounim Korchi.

De er ikke kommet voldsomt til skade, men han giver dem væske, så deres nyrer ikke tager skade efter syv dage uden vand. Han stabiliserer morens brud på arme og ben med små træplader og bandage, og han renser datterens sår. Herefter sender han dem med en ambulance.

- De har mange følelser på samme tid. På den ene side er de lettede over at være blevet reddet. Men de er også bange for at blive efterladt igen efter at have ligget alene så længe i et mørkt og koldt rum, siger han.

"Aggressive" tyrkere

Mounim Korchi er glad for endelig at være til nytte, men en følelse af frustration tager hurtigt over igen. For kvindens mand og deres 12-årige datter er stadig fanget.