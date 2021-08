Fynsk nedbørsrekord: Juli har budt på ekstremt mange skybrud

Først var det i Kerteminde fredag 9. juli, hvor en privat måler registrerede omkring 170 millimeter på 24 timer. Sidenhen fulgte den lille sønderjyske landsby Fole med, hvor private målinger viste omkring 150 millimeter, hvilket også kan være i nærheden af en mulig rekord.

Rekorden for mest nedbør på et døgn er 168,9 millimeter mellem 8. og 9. juli 1931 på Ærø.

Normalt er august skybrudsmåneden

For at der kan dannes skybrud, kræver det varm og fugtig luft ved jordoverfladen og kold luft længere oppe i atmosfæren. Og da kontrasterne er størst i sommermånederne, er det da også i sommerhalvåret, at de kraftigste byger dannes – herunder skybrud.

Over 90 procent af alle skybrud forekommer i skybrudssæsonen, der løber fra maj til september. Men i princippet kan der opstå skybrud i alle årets 12 måneder.

Ud over at være den andenvådeste måned herhjemme er august med et gennemsnit på syv skybrudsdøgn den måned, hvor der registreres flest skybrud.

Efter august følger juli og juni trop med henholdsvis 4,9 og 4,6 døgn med skybrud.