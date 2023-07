Fynsk politiker smidt ud af turisthotel

Handler om respekt

Vaso Kamaratou uddyber overfor Berlingske, at hun bliver frustreret over gæster, der anmelder hotellet dårligt.

I dette tilfælde imens hotellet arbejdede på at løse problemet med ekstra rengøring og tilbud om en ny lejlighed.

Men det var ikke godt nok, mente Katrine Daugaard, der igen delte et billede af et støvet panel.

- Dette billede er taget efter anden rengøring, og lugten af mug var der stadig. Og airconditionanlægget var så ulækkert. Værste sted nogensinde, svarede hun.

Den græske hotelejer fortæller til Berlingske, at hun ikke vidste, at det var et dansk folketingsmedlem, hun smed ud.

Det er også lige meget, for det handler om gensidig respekt, mener hun.

- Vi er en familiedrevet virksomhed, og i alle de 22 år, jeg har arbejdet her, har vi aldrig oplevet så dårlig opførsel fra en gæst. Bare fordi du er en autoritet, giver det dig ikke ret til at være uhøflig, siger Vaso Kamaratou til Berlingske.

Hun fortæller til avisen, at den danske politiker råbte og skreg over, at værelset ikke var rent nok, foran alle de andre gæster i hotellets bar.

Det afviser Katrine Daugaard. Hun hævder derimod, at hotelejeren råbte ad hende, da hun opdagede, hvad Daugaard havde skrevet på Facebook.

Trestjernet hotel

Katrine Daugaard afviste hotellets tilbud om et andet værelse og er kun blevet opkrævet for en enkelt nat.

Petra Village er et trestjernet hotel på Kreta. Det har i gennemsnit fået fire ud af fem stjerner i 192 anmeldelser på Google.

Hotelejeren siger til Berlingske, at resortet gør sig umage for at behage dets gæster, hvorfor 60 til 70 procent af dem er tilbagevendende.

Folketingsmedlemmet så også folk, "der så glade og tilfredse ud" på resortets område.

- Men det var primært de mere ølglade typer. Og hele området var også et partyområde, skrev hun.

LA'eren afviser, at hun er svær at gøre tilfreds og siger til avisen, at hun aldrig har klaget over noget før.

Fundet nyt sted i bjergene

Hun har nu selv fundet et andet sted, som er "fuldstændig vidunderligt" at holde ferie med sine børn.

- Det bliver en noget dyrere ferie end planlagt, men nu skal vi bare have det bedste ud af det, skriver hun på Facebook.

Nu har hun lejet en hytte i bjergene af et græsk par.

- Det var ikke helt ufarligt at køre herop, og da jeg ikke tør køre ned igen for at handle, laver værtsparret nu morgenmad, frokost og aftensmad til os i de tre dage, vi er her. Fantastisk, jubler hun på Facebook.

Katrine Daugaard har siddet i Folketinget siden valget i november. Hun har tidligere drevet et bed and breakfast ved Svendborg, været forsanger i bandet Fede Finn & Funny Boyz og deltaget i tv-programmerne 'Til Middag hos' og 'Luksusfælden'.

TV 2 har været i kontakt med Katrine Daugaard. Hun ønsker ikke at uddybe sin oplevelse. TV 2 har fået tilladelse at bruge billederne fra hendes facebook-opslag.