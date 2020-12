Fynsk restaurant kimet ned af københavnere - fik 52 nye reservationer efter nedlukning

Som et led i de nye skærpede coronarestriktioner må barer, cafeer og restauranter endnu engang lukke ned fra onsdag 9. december.

Nedlukningen gælder i 38 kommuner, særligt i og omkring København, Odense og Aarhus, mens en lang række restauranter fortsat må holde åbent i resten af landet.

Det får nu nogle danskere til at søge ud af de restriktionsramte kommuner og ind i nabokommunerne, når de skal ud at spise.

52 nye bookinger - normalt kommer der fem

Hos Holms Restaurant i Middelfart Kommune er man ikke omfattet af de strammere restriktioner.

Her er man i stedet blevet kimet ned hele dagen mandag og har taget imod 52 nye bookinger, særligt fra personer i Københavnsområdet. På en almindelig mandag tager de normalt kun imod omkring fem bookinger.

Det fortæller ejer Iben Bjørnholm til TV 2.

Læs også Caféejer med udsigt til nedlukning: - For helvede, det er uretfærdigt

Anbefalingerne fra myndighederne lyder ellers, at man ikke krydser kommunegrænser for at foretage indkøb, tage ud at spise eller lignende aktiviteter, der er lukket ned i egen kommune.

Hvorfor siger du ikke nej til gæster, der kommer fra København og Odense?

- Det ved jeg ikke. Jeg føler ikke, jeg kan. Hvis de ikke er smittede, er de alle sammen velkomne, siger Iben Bjørnholm.

Endnu for tidligt at spå om

TV 2 har talt med et par andre restauranter i kommuner, der ikke er omfattet af nedlukningerne, som endnu mener, det er for tidligt at spå om effekterne.

Det gælder blandt andet Lukas Hohwü, der arbejder hos Ebeltoft Gårdbryggeri.

Læs også Ensretning i storcentret: Købmand tror på større omsætning

Her forventer man ikke at kunne se den fulde effekt af nedlukningerne før midt på ugen. Men kommer der ekstra mange gæster i weekenden, overvejer man at udvide åbningstiderne til alle ugens dage.

Heunicke: - Det står og falder med befolkningens opbakning

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er nedlukningen en "hammer, der bliver svunget".

Men hammeren virker kun, hvis danskerne er der til at tage imod den:

- Vi kan gøre nok så meget, og det gør vi, men det står og falder med befolkningens opbakning, siger han til TV 2 mandag aften.

Regeringen har dog ikke lukket kommunegrænserne, ligesom de gjorde det i Nordjylland i november.

I stedet lyder anbefalingen fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at man tager de gældende restriktioner "med sig i tasken", hvis man rejser ind i de 60 kommuner, der ikke er omfattet af de nye restriktioner.

Læs også Odenses borgmester: Smitten er i alle bydele og i alle aldersgrupper

Men ifølge Magnus Heunicke vil man ikke afvise, at værktøjet kan tages i brug igen.

- Man skal ikke være i tvivl om, at vi er klar til at gøre, hvad der skal til, siger han.

De nye restriktioner gælder indtil videre fra 9. december til og med 3. januar.