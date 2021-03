Fynsk udkantsby plages fortsat af tyverier 20 år efter kult-reklame

I begyndelsen af 2001 kørte den enfoldige drengerøv ”Polle fra Snave” for første gang ind i danskernes hjerter på sin røde Puch Maxi med den obligatoriske grønne mælkekasse bagpå.

Det skete i en række tv-reklamer for mobilselskabet Sonofon, som hurtigt gik hen og blev kult. I 2002 blev der endda lavet en biograffilm med titlen ’Polle Fiction’.

Men filmene om den fiktive landsbytosse med det blonde bundesligahår og naivt smilende ansigt skabte dog samtidig problemer for den fynske udkantsby, der lagde navn til reklamerne.

Allerede ugen efter programmet med Peter Ingemann blev der fjernet fem skilte Freddy Heine Nielsen, driftsleder, Assens Kommune

For pludselig blev det cool at eje et ægte byskilt fra Snave.

I nattens mulm og mørke forsvandt det ene skilt efter det andet fra byens indfaldsveje. Til stor irritation for Assens Kommune, som nu gennem 20 år har haft besværet og udgifterne med at opsætte nye skilte.

- Hver gang Snave bliver omtalt i pressen, forsvinder der en håndfuld skilte derudefra. Og det er jo en ret væsentlig udgiftspost for kommunen, siger driftsleder i Assens Kommune Freddy Heine Nielsen til TV 2 og tilføjer.

- Det er the never-ending story.

Han anslår, at der, siden Sonofon-reklamerne startede, er forsvundet over hundrede skilte fra byen.

En ny bølge

For nogle uger siden kørte så en anden populær drengerøv ind over Snaves bygrænse på en gammel, rød Puch-knallert.

Det var nemlig tv-værten Peter Ingemann, som i programserien ’Ingemann, Fyn & Lolland-Falster’ ser nærmere på en lang række fynske attraktioner.

Polle fra Snave og Peter Ingemann har glæden ved røde Puch-knallerter til fælles. Ingemanns er dog en Monza og ikke en Maxi. Foto: TV 2-screendump/SF Film-collage

Hans besøg i Snave satte positiv fokus på byen, set med turisme-briller, men havde samtidig en utilsigtet sideeffekt.

For driftsleder Freddy Heine Nielsen fik nemlig ret i sin forudsigelse omkring skilte-interessen:

- Allerede ugen efter programmet med Peter Ingemann (blev vist 9. februar, red.) blev der fjernet fem skilte. På fire af dem var standeren blevet skåret over, siger Freddy Heine Nielsen, som nu endnu engang har måttet sende en bestilling til leverandøren.

Læs også Flad ud, fynbo: Hør rappers bud på fynsk nationalsang

Han aner ikke, hvem det er, der stjæler skiltene, men han har en formodning.

- Jeg tror, der er nogen, som laver en forretning ud af at sælge skiltene på markedspladser. Vi har i hvert fald i løbet af de 20 år fået leveret to skilte tilbage af politiet, som beslaglagde dem hos folk, der sagde, at de havde købt dem på et marked.

Har forsøgt at tyverisikre

De omfattende skilte-tyverier har naturligvis fået kommunens folk til at udtænke metoder til, hvordan de bedst muligt sikrer sig mod de irriterende forsvindingsnumre.

Et af de mange tiltag har været at forstærke skilte-standerne ved at indsætte en stålkerne i metalrøret, så det ikke er muligt at save det over med en nedstryger.

Da Peter Ingemann besøgte Snave i sommeren 2020, hvor optagelserne til tv-programmerne foregik, manglede der også mindst ét skilt i udkanten af byen. Foto: TV 2-screendump

Men det har ikke afholdt tyvene fra at løbe med skiltene.

- Det er jo blevet så moderne at have en batteridrevet vinkelsliber, så dén kan man jo nemt tage med sig og skære en skilte-stander over med, siger Freddy Heine Nielsen.

Andre forsøg på tyverisikring har bestået i at sætte skiltene fast med skruer, som kun kan drejes én vej, og at forsyne skiltene med dna-mærkning. Men heller ikke disse tiltag har tilsyneladende afskrækket tyveknægtene.

I de senere år er der i hvert fald forsvundet i gennemsnit to skilte om måneden fra den lille, fynske flække.

Ekstra fokus i år

I år, hvor ”Polle fra Snave” kan fejre 20-årsjubilæum, kan det nok ikke undgås, at der kommer ekstra fokus på byen. Senest var DRs P4, ifølge Freddy Heine Nielsen, ude og lave et jubilæums-interview for lidt over en uge siden.

Han ved endnu ikke, om det har haft en indvirkning på Snaves samlede byskilte-bestand, som normalt omfatter i alt 12 skilte i og omkring byen, hvoraf de fem altså p.t. er væk.

Et enkelt byskilt koster mellem 1000 og 1500 kroner, så det er en større udskrivning for Assens Kommune, som så ofte skal erstatte stjålne skilte. Peter Ingemann står her ved et af de eftertragtede trofæer. Foto: TV 2-screendump

Efterhånden tager driftslederen dog situationen forholdsvist afslappet.

- Der er jo ikke så meget at gøre ved det. Vi sætter jo bare nogle nye skilte op, ligesom vi har gjort de andre mange, mange, mange gange, lyder det fra Freddy Heine Nielsen.