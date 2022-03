Fynsk virksomhed angrebet af russiske hackere – eksperter varsler flere cyberangreb

- Nogle af de større samfundsbærende virksomheder er gået i højeste kriseberedskab, siger Christian von Stamm Jonasson.

Danske Erhverv valgte onsdag morgen at afholde et rådgivningsmøde for omkring 100 danske virksomheder, hvor de sammen med eksperter i it-sikkerhed diskuterede risikoen for cyberangreb herhjemme.

Dansk Erhverv: Forældet trusselsvurdering

Den seneste vurdering af cybertruslen mod Danmark er fra juni 2021.

Den er udarbejdet af Center for Cybersikkerhed (CFCS), og truslen fra destruktive cyberangreb og cyberaktivisme blev her vurderet til at være lav.

Christian von Stamm Jonasson er forundret over, at denne ikke er ændret – ikke mindst på baggrund af samtaler med de danske virksomheder.

- Vores vurdering er, at truslen er markant forøget. Det håber vi selvfølgelig, at myndighederne også vil reflektere, siger chefkonsulenten.

Myndigheder fastholder vurdering

På trods af at flere større danske virksomheder og it-sikkerhedseksperter vurderer, at den russiske cybertrussel mod Danmark er stor, holder Center for Cybersikkerhed fast i sin analyse fra juni.