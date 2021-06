GOG's Emil Jakobsen kan slå 16 år gammel rekord i bronzekamp

Klubtræner griner ad ”uærlig” Jakobsen

Ifølge hans klubtræner passer det ikke helt. Rekorden har nemlig længe ligget i baghovedet på den hurtige landsholdsspiller.

Er han ærlig her?

- Overhovedet ikke. Han ved da udmærket godt, at det er 241. Det er derfor han har fået lavet en ørering, til når han har taget titlen. Så det har han helt styr på, siger Nicolej Krickau og griner.

23-årige Emil Jakobsen er i gang med en – mildest talt – god sæson som professionel håndboldspiller.

I januar fik han sin slutrundedebut for det danske landshold og tog en guldmedalje med fra slutrunden i Egypten. Nu ligger der endnu en stor titel og lurer ude i horisonten. En titel, hvis betydning ikke må undervurderes ifølge TV 2 Sports håndboldekspert Peter Bruun Jørgensen.

- Det er hele ens eftermæle, der står på spil. Man går selvfølgelig efter det her. Hvis man har muligheden, går man efter det, siger Peter Bruun Jørgensen.

GOG vandt første bronzekamp, og vinder de returkampen mandag aften, er der ikke flere kampe i sæsonen for Emil Jakobsen til at slå rekorden. Et nederlag vil derimod give ham en sidste kamp, såfremt han ikke får sat ti mål på tavlen.

Rekordindehaver vil lykønske Jakobsen

Stregspilleren Robert Gunnarsson har siddet på rekorden i snart 16 år, men nu ser det ud til at slutte.

- Det er på tide, at den bliver slået. Jeg har jo haft den i lang tid. Og så er det godt, at det er en ung og god spiller, der slår den. Det glæder mig, for jeg var også ung, da jeg slog den, siger Robert Gunnarsson til TV 2 SPORT og tilføjer dog:

- Inderst inde bliver man lidt skuffet over, at den bliver slået. Selvom jeg er stoppet, er jeg stadig et konkurrencemenneske, siger han og griner.

Gunnarsson satte rekorden, da han spillede for Århus Håndbold. Samme klub stoppede han sin karriere i for tre år siden.

Han følger stadig med i den danske liga og har da også tænkt sig at lykønske Jakobsen, hvis fløjspilleren overtager rekorden, fortæller han.

Islændingens rekord blev sat, da der blev spillet betydeligt færre kampe i ligaen.

