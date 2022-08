Gymnasieelever filmet i badet med skjult kamera

På Nordfyns Gymnasium spottede flere badende elever onsdag, at de blev filmet af en mobiltelefon i en ventilationsskakt.

Eleverne henvendte sig straks til skolens rektor, Kurt René Eriksen, der tog kontakt til politiet. Det skriver BT.

- Eleverne kommer med en telefon i hånden, som de har fundet i omklædningen. De fortæller, at den optog billeder af dem, siger rektoren til TV 2.

Optagelse i omklædningsrum

Videooptagelsen skete i drengenes omklædningsrum mellem klokken 9.30 og 10.00.

Her blev flere elever under 18 år filmet nøgne efter en idrætstime.

Mobiltelefonen, der optog, var på flytilstand og placeret i en ventilationsramme med en mørk glasrude.



Ifølge rektoren er det ikke muligt at tilgå skakten udefra. Den nu sigtede elev har derfor, mener han, været inde i omklædningsrummet for at placere telefonen.

Eleverne, der blev filmet, havde selv en idé om, hvem mobiltelefonen tilhørte.

Eleven er sigtet

Rektor Kurt René Eriksen blev bekendt med episoden klokken 10.15.

Politiet troppede om formiddagen op på skolen, og rygterne spredtes hurtigt blandt gymnasieeleverne.

Rektoren udsendte en orienteringsmail til alle skolens medarbejdere og elever. En mail, som TV 2 har læst, og som bekræfter hændelsesforløbet.



Politiet snakkede med de involverede og beslagsagde mobiltelefonen.

Den mistænkte elev blev sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Uacceptabel handling

Udover sigtelsen har rektor også bortvist eleven fra skolen.

- Jeg vælger at bortvise eleven, fordi vi i mere end tyve år har haft ordensregler om at hjemsende elever, der udsætter andre for krænkende handlinger, siger Kurt René Eriksen.

Rektoren fortæller, at der her er sket en overskridelse.

- Det er selvfølgelig uacceptabelt, og det ved eleven også godt. Men det er ikke et voksent menneske, der har krænket nogle andre. Det er en alderssvarende, siger han til TV 2.

Stemningen på skolen var hele dagen afventende, og eleverne var ifølge Kurt René Eriksen frustrerede.



- Vi går alle og frygter, om vi også er blevet filmet, og om videoen er delt med andre, siger en af eleverne til BT.

Rektoren understreger, at der ikke tidligere har været lignende hændelser på gymnasiet.