- Han er i live, blev der råbt, da han slæbte sig selv op på togperronen. I dag er Mads' liv ændret for altid

En septembermorgen det år stod Mads Brix Baulund tidligt op efter en sen aftenvagt. Han følte sig enormt træt, da han vågnede.

Men det var ikke noget nyt i den periode.

På Vesterport station i det indre København gik han hen ad perronen, men blev pludselig svimmel. Han drak lidt vand. Han var nok bare træt.

Men lige inden han nåede trapperne væk fra perronen, måtte han sætte sig på hug på grund af svimmelheden. Og så husker han ikke mere.

Det næste, han registrerede, var noget buldrende, stort og tungt, som han tydeligvis var alt for tæt på. Og så smerten. En smerte, som han ikke kan beskrive.

Han skreg ikke. Det kunne han ikke. For han kunne ikke få luft.

Toget buldrede forbi

- Alt i min krop gik i emergency mode, og så begyndte jeg at mangle ilt oppe i hjernen. Så jeg lå og prøvede at få luft, mens toget kørte forbi, fortæller Mads Brix Baulund.

Han var faldet ned for enden af stationen, og hans fod lå på skinnerne.

Helt instinktivt vidste Mads Brix Baulund, at han skulle holde sine hænder så langt væk fra den tonstunge maskine som muligt. Han brugte nemlig hænderne til alt fra indkøb til computerarbejde og kunne ikke se sit liv fungere uden dem.

Da toget var kørt forbi, stod den intense smerte i foden tilbage. Han vidste, at noget var helt galt.

Han stak foden op i luften for at mærke, om blodet piblede ned af benet, for hvis det gjorde det, så vidste han fra førstehjælp, at han på få minutter kunne forbløde. Der var dog ikke noget at mærke, da foden kom op i luften.

Han prøvede at råbe efter hjælp et par gange. Det føltes som en evighed, uden at nogen hørte ham.

Han kæmpede sig væk fra skinnerne og op mod en lille trappe op til perronen. Med den dårlige fod hængende bag sig fik han trukket sig op. Trin for trin. Og så lagde han sig ned.

- Vi skal bruge en ambulance. Han er i live, råbte den DSB-ansatte, der fik øje på ham.

Hans ord undrede Mads Brix Baulund, da han lå der. Og så indså han: At være i live er ikke en selvfølge, når man bliver ramt af et tog.

Græd ikke

Så kom ambulancen, og Mads Brix Baulund fik en ordentlig portion morfin. Men smerterne var så intense, at den kraftige morfin ingen virkning havde, følte han.

Da han kom ind på hospitalet, stod et team af læger klar, og så snart de klippede skoen op, stod det klart: Forfoden kunne ikke reddes, den skulle amputeres.

Mads Brix Baulund var dog rolig.

- Jeg græd ikke. Jeg gik meget i praktisk mode. Jeg tænkte over, hvad der var vigtigt for mig. Hvad jeg gerne ville kunne.

- Jeg kendte jo en masse, der havde proteser fra mit liv i parasportsverdenen, så det var ikke så fremmed.

Han sagde til lægerne, at de ikke skulle prøve at redde noget, der ikke kunne reddes. Det vigtigste for ham var, at han ville kunne dyrke sport.

Dagene efter amputationen var et virvar af besøg, læger, flere besøg, smerter og morfin. Mads Brix Baulund var meget praktisk. Han gik meget op i sin genoptræning og så frem til hver gang, at han kunne få lov til at komme ud af sengen. Så måtte han nemlig ligge og løfte sine ben op og ned for ikke at miste for meget muskelmasse, husker han.

- Men der kommer jo altid et psykisk efterslæb. Nogle reagerer med det samme, for andre går der noget tid. Men en ting er sikkert: Reaktionen kommer, siger Mads Brix Baulund.

Og det gjorde den også for ham. Dog først flere måneder efter ulykken. Først fik han en besked, der ændrede alt for ham.

Forkert amputation

Mads Brix Baulund vidste med det samme efter ulykken, at han aldrig ville kunne dyrke goalball på eliteniveau igen. Så han besluttede, at han ville løbe i stedet.

- Det var den anden ting, som jeg var god til. Jeg var ikke landsholdsløber eller noget, men jeg har altid været relativt god til at løbe langt. Eller i hvert fald fortsætte i lang tid, når andre var stoppet.

Men da en fysioterapeut et par dage efter amputationen mødtes med Mads Brix Baulund på hospitalet, fik han sig en ubehagelig overraskelse.

- Jeg ville dyrke så meget sport som muligt, men fyssen sagde: "Så tror jeg, at det er den forkerte amputation, du har fået".

For hvis man bliver amputeret, så handler det om, at der skal være plads til protesen. Et stykke C-formet kulfiber der dæmper stødene under løb, skal kunne passe imellem stumpen og jorden. Og når man kun får amputeret forfoden, er der ikke plads til en fjeder.

Mads Brix Baulund er en handlingens mand. Så efter fysioterapeutens ord blev han ikke slået ud. Til gengæld gik hans hovedet i gang med det samme: Så skal lægerne overtales til at fjerne mere.

De må jo fikse det.

Lægerne var med på at amputere ved anklen, og Mads Brix Baulund vidste, at der fandtes en lille bitte løbeprotese, der kun krævede en afstand fra benstump til jorden på fem centimeter. Men da Mads Brix Baulund kom ud fra operationsstuen, var der kun tre og en halv centimeter mellem benstump og jorden.

Det betød, at Mads ikke kunne løbe, ikke kunne dyrke noget af de slags sport, som han elskede. Lægerne var stålfaste: De ville ikke omoperere et velfungerende ben.

Og så ramte Mads Brix Baulund muren.

Efterreaktionen fra ulykken indtraf med de mørke dage, hvor Mads Brix Baulund ikke kunne overskue at gå udenfor. Ikke kunne overskue at se mennesker. Ikke rigtig kunne finde meningen.

- Jeg har aldrig oplevet den tilstand af ligegyldighed før. Hverken før eller efter, siger han.

Hvordan ser jeg mig selv?

Inde i Mads Brix Baulunds hoved havde han altid set sig selv klart. Men i de mørke måneder kunne han ikke længere rigtig få øje på billedet. Hvis han ikke var sportsudøver, hvem var han så?

Lægerne stod fast på ikke at ville operere ham, når han havde en sund benstump. Men benstumpen begyndte at volde problemer. Smerter blev hverdag. Ingen vidste rigtig, hvor smerterne kom fra. Måske var det skruerne inde i benet, måske begyndte knoglerne at smuldre. Men undersøgelserne viste ikke en klar årsag. Nogle dage kunne han gå, andre dage kunne han slet ikke. Han blev sygemeldt fra sit studiejob.

Han blev ved med at presse på. Og så ombestemte lægerne sig.

De bortopererede til lige under knæet, og til sidst stod Mads Brix Baulund i februar 2020 tilbage med en benstump på 12,5 centimer under knæet og et håb om at finde en løbeprotese, der kunne passe.