Han vejer 300 kilo: - Folks historie er ofte en anden, end den man lige regner med

Tvangsoverspisning er blandt andet kendetegnet ved, at man spiser store mængder af mad indenfor et meget kort tidsrum, samtidig med at man har følelsen af at miste kontrollen.

Man spiser ofte for at dæmpe negative følelser, og spisningen bliver på den måde en form for misbrug.

Og det er derfor, man ikke bare kan stoppe med at spise.

Det forklarer Laila Walther, der er direktør for Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade.

Her behandler man folk for BED. Og Laila Walther oplever, at personer med BED tit er blevet mødt med reaktioner som, ”hvorfor spiser du ikke bare lidt mindre?”

- Det svarer til at sige til nogen med en depression, om de ikke bare kan tage sig sammen og være gladere. Det kan man ikke, forklarer Laila Walther.

Når folk, der lider af tvangsoverspisning, lige har spist, rammes de ofte af følelser som skam, skyld, væmmelse og lavt selvværd, fortæller hun.

For modsat en række andre misbrug, er det ofte svært at skjule overspisning, da man kan blive overvægtig.

- Det er så skamfuldt at miste kontrollen over spisning. Der er en enorm selvstigmatisering, og folk er meget forpinte, når de kommer til os, siger Laila Walther.

Den skam kender Stefan Awesome Jepsen alt til. Det er også derfor, hans tvangsspisning ofte kun foregår ét sted.