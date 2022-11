Havvandet er usædvanligt varmt

Faktisk er det luftens indhold af vanddamp, der er den mest væsentlige faktor for afkøling af vandet. Hvis luften, der blæser ud over havet, er meget tør, vil der være stor fordampning fra havoverfladen. Fordampning er en meget effektiv afkølingsproces, der hurtigt kan afkøle det øverste lag af havet.

Typisk er tør luft også kold, hvilket også er med til at øge afkølingen af havet.

I stort set hele oktober har vi derimod haft tilstrømning af meget varm – og ganske fugtig – luft, der har medført, at afkølingen af havene går meget langsomt.

Kan potentielt give kraftigere snebyger – men også varmere vejr ved kysterne

I øjeblikket er der intet, der minder om kulde i prognoserne, men før eller siden vil der naturligvis komme indslag af kold luft over Danmark. Når det sker, øger de høje havtemperaturer muligheden for kraftige byger, der dannes over havet.

Det skyldes, at temperaturforskellen mellem havet og luften oven over er stor, hvilket virker forstærkende på bygedannelsen – herunder også snebyger.

Til gengæld vil det meget varme havvand smitte af på lufttemperaturen i de nederste luftlag, hvilket gør den kolde luft mindre kold. Derfor kan nogle af de byger, der ville falde som sne, kunne falde som regn- og sludbyger i stedet.