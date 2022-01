Her blev Jacobsen klar over, at Gidsel er noget særligt

De fleste i Danmark kender efterhånden navnet Mathias Gidsel. Men det gjorde de ikke for få år siden.

I forberedelserne til VM i 2021 fik Nikolaj Jacobsen for alvor øjnene op for den klejne vestjyde. Her var Gidsel udtaget som backup for Nikolaj Øris, men det gik hurtigt op for landstræneren, at talentet var for stort til en rolle som reserve.