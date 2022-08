Her er de nye ansigter: Fynbo ny vært i "Vild med dans"

35-årige Sonny Fredie-Pedersen bliver ny dommer i 'Vild med dans'.

Han erstatter den 80-årige dommerveteran Britt Bendixen, der stoppede efter sidste sæson.

Sonny Fredie-Pedersen bliver den yngste i dommerpanelet, når han sætter sig i stolen sammen med Jens Werner, Anne Laxholm, Nikolai Hübbe og Marianne Eihilt.

Han har de seneste mange år boet og arbejdet i Los Angeles i USA, hvor han har koreograferet dans for store stjerner, drevet sin danseskole International Dance Academy og udgivet sin egen musik.

Men nu vender han altså tilbage til Danmark for at blive dommer i 'Vild med dans'.

- Det er en opgave, jeg kommer til at tage med så meget stolthed. Det er på hjemmebane i Danmark, og jeg glæder mig til at kunne sidde hver fredag sammen med danskerne og nyde det, som det hele handler om: at danse, siger han.

Vil være fair

Selvom Sonny Fredie-Pedersen bliver yngste medlem af dommerpanelet, har han været kendt af danskerne i over 20 år.

For som bare 11-årig medvirkede han i dokumentarprogrammet 'Ingen slinger i valsen', der handlede om han og hans partners benhårde dansetræning mod verdensmesterskabet.

I 2009 flyttede han til Los Angeles, og han regner med at bruge sine mange år i udlandet, når han skal bedømme nydanserne i 'Vild med dans'.

- Jeg kommer helt klart til at se det hele lidt udefra, og jeg håber, at jeg kan bibringe noget af min energi herovre fra USA i kraft af mine forskellige ekspertiser. Jeg kommer til at være fair hele vejen igennem og klart værdsætte alles indsats, siger Sonny Fredie-Pedersen.

Men dommerne er ikke de eneste, der får en ny kollega i år.

For Sarah Grünewald får mandligt selskab på værtsposten, efter at Christiane Schaumburg-Müller i begyndelsen af året meddelte, at hun stoppede.

Ny mandlig medvært

Det bliver den 32-årige komiker Martin Johannes Larsen, der bliver ny vært på programmet.

- Det er en kæmpe ære, og jeg blev helt sindssygt glad for tilbuddet, fortæller Martin Johannes Larsen, der er vokset op med 'Vild med dans' i barndomshjemmet.

Martin Johannes Larsen har blandt andet arbejdet på P3 og DR3’s satireredaktion, hvor han skabte karakteren Magic Martin.

Og så er han en del af duoen Lidt til Lægterne, der blandt andet stod bag fodboldhits som "Hey ho for Hjulmandia" og "Simon Kjær han ka’ godt li’ calzonææ" under fodbold-EM i 2021.

Han har også prøvet lidt kræfter med værtsrollen tidligere på 'Guldtuben' og 'Året der ikke gik' med Heino Hansen.

På tide med en bundsolid fynbo

Martin Johannes Larsen ved dog, at han nok vil være et ukendt ansigt for nogle seere. Men han satser på, at han kan bidrage med noget nyt til showet.

- Jeg synes, jeg har god mulighed for at overraske positivt, siger han.

Han fortæller, at seerne kan forvente en vært med en oprigtighed og en masse positiv energi. Og så synes han også, det er ved at være på tide, at en "bundsolid fynbo" får lov at indtage værtsrollen i 'Vild med dans'.

Selv er han ikke den store danser, men det satser han på vil ændre sig.

- Jeg er nok lidt tilbageholden, når der er dansegulv. Men jeg regner med at blive bedre til at danse nu og glæder mig til at dykke mere ned i danseverdenen, siger han.

Ser frem til uforudsigelige fredagsfester

TV 2-redaktør Thomas Richardt Strøbech tror på, at Martin Johannes Larsen vil levere "en perlerække af sjove, uforudsigelige fredagsfester" sammen med Sarah Grünewald.

Ifølge redaktøren er den nye vært nemlig ham, man gerne vil sidde ved siden af til en fest.

- Han kan få en til at grine helt nede fra maven, samtidig med at han hurtigt kan skifte gear og føre en begavet, dybere samtale. Den perfekte kombination, når man skal få de ti dansepar til at fortælle om alle deres følelser og tanker lige efter dansen på direkte tv, siger Thomas Richardt Strøbech.

Derudover mener redaktøren, at dommerbordet bliver beriget med en dygtig og "bundsympatisk" dommer i form af Sonny Fredie-Pedersen.

- Sonny er vokset op i den danske danseverden og har altid været med på allerhøjeste niveau. Så han ved, hvad det er, vores par går igennem uge efter uge. Samtidig har han været væk fra Danmark i en årrække, så han kommer med frisk energi og kan se det hele lidt udefra, siger Thomas Richardt Strøbech.

Du kan opleve værtsparret, dommerne, danserne og selvfølgelig dem, det hele handler om – Danmarks modigste nydansere – fra 9. september.