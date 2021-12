Her er de restriktioner, som træder i kraft fredag

En del af de restriktioner træder i kraft i dag, mens yderligere følger i den kommende uge.



Restriktionerne har mødt oppakning af et bredt flertal i Folketinget og er indført på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen.

Fra 10. december:

Nattelivet bliver lukket ned. Det gælder natklubber, diskoteker og lignende. Alle indendørs og udendørs serveringssteder skal lukke senest ved midnat.

Forbud mod at samle flere end 50 stående gæster ved indendørs koncerter og lignende.

Indførelse af krav om mundbind eller visir for både gæster og ansatte på serveringssteder. Dog med undtagelse af siddende gæster samt ansatte med coronapas.

Der indføres forbud mod at købe alkohol i butikker fra midnat til klokken 5.

Fra 15. december:

I grundskolerne hjemsendes børnene fra 0. til 10. klasse til og med 4. januar. Det gælder dog ikke elever på specialskoler og specialklasser.

Også sfo'er og andre fritidstilbud holdes lukket i samme periode.

Der tilbydes nødpasning for elever omfattet af lukningen.

Fra 19. december:

Efterskoler og frie fagskoler skal holde lukket til og med fredag 7. januar.

På onsdagens pressemøde fremgår det, at restriktionerne foreløbig er sat til at vare i fire uger.

Anbefalinger og en kraftig opfordring

Foruden de nye restriktioner lød der en kraftig opfordring samt en række anbefalinger fra både regeringen og myndighederne på onsdagens pressemøde.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kom med en klar bøn til befolkningen om at begrænse sociale arrangementer i julen.

- Der opfordres kraftigt til, at virksomheder dropper større arrangementer og julefrokoster. Derudover opfordres medarbejdere til at arbejde hjemmefra. Jeg ved, det er et uvelkomment gensyn med hjemmearbejdspladsen for mange, men lige nu vurderes det at være nødvendigt, sagde Mette Frederiksen.