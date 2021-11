Her er de største smittekilder til julefrokosten – og sådan kommer du uden om dem

- Hvis man er syg, tager man jo smitten med sig rundt. Og jo flere man taler med, jo flere kan man give den videre til, siger han.

Løsningen: Det kræver god håndhygiejne, hvis man hårdnakket holder fast i buffeten. Håndsprit og langskaftet service i deleretterne kan være med til at mindske smitten, lyder det fra Jette Holt.

Og så bør man dele sig op, så der ikke ender med at stå en kødrand af mennesker i kø til medisterpølsen.

- Så må man sende folk op bordvis eller i små grupper. Og så sørge for at have håndspritten fremme, siger hygiejnesygeplejersken.

Portionsanretninger af maden kan også være vejen frem, hvis ressourcerne er til det.

Undgå kram, fællesdans og tætte forsamlinger

Julen er hjerternes fest, men hvis julefrokosten skal være coronasikker, kan juleglæden ikke vises gennem knus og kram. Eller en tæt svingom for den sags skyld.

- Hvis man vil de sociale arrangementer, må man give afkald på de her ting, siger Jette Holt.

Det er dog noget, som kan være svært at huske, når alkoholen i de sene nattetimer ryger indenbords, og fornuften sommetider ryger den anden vej.

Og selvom det kan være fristende at lave en tætpakket bordplan, er heller ikke det en coronavenlig løsning. For når man sidder tæt, får smitten ifølge Allan Randrup Thomsen også ekstra gode vilkår.

Løsningen: Hvis man vil være på den sikre side, kan det være en idé at slutte julefrokosten tidligere end normalt – og før snapsen løber med rationaliteten, lyder det fra Jette Holt.

- Selvom en julefrokost er rigtigt sjov, kan den ende med at ødelægge julen for en masse mennesker, hvis en person er smittet. Så man skal tænke sig rigtigt godt om, siger hun.

Samtidig kan julefrokosten gøres mere smittefri ved at holde god afstand til hinanden eller simpelthen ved at dele arrangementet op, så færre mennesker deltager. Selvom det kan være svært, lyder det fra Allan Randrup Thomsen.

- Helt lavpraktisk er det en løsning, fordi der er færre at smitte, hvis arrangementet er mindre, siger professoren.

De generelle råd

Men det er ikke kun smittefælderne, som er værd at have for øje, når invitationerne til julefrokoster lander i postkassen.

Eksperterne peger også på nogle generelle råd, som man ifølge dem bør tage med til julefest.

1. Tag testen før festen

Det kan være en god idé at lade sig teste, inden man tropper op til et arrangement. Især hvis der er ældre eller sårbare gæster med, siger Lone Simonsen.