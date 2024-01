Her er den komplette guide til at overvære tronskiftet

Hvordan bliver vejret?

Det er med at huske det varme tøj på søndag, da det hurtigt kan gå hen og blive en kold fornøjelse i København.

For selvom temperaturen ifølge TV 2 Vejret vil ligge mellem 2 og 4 grader graders varme, vil en frisk vind fra vest og nordvest få det til at føles som 2 til 3 graders frost.

Til gengæld er der udsigt til stort set tørvejr med kun en lille risiko for en regnbyge. Og med lidt held er det tids nok til, at kronprins Frederik bliver udråbt til konge på balkonen ved Christiansborg Slot.

Hvor fanger jeg de bedste historiske billeder?

Og apropos Christiansborg Slot kan man ikke komme udenom, at det er her, at historien for alvor kommer til at udspille sig.

Men der vil også være andre steder på ruten, hvor det vil være muligt at skyde nogle billeder med historisk kontekst.

Christian Holm Donatzky, der er historiker og laver byvandringer i København, anbefaler, at man enten stiller sig ved Holmens Kirke eller Børsen – eller et sted midt imellem de to ikoniske bygninger.

- Holmens Kirke er historisk på mange måder. Det var blandt andet her, at dronning Margrethe og prins Henrik blev gift.

- Og Frederik 3. blev hyldet foran Børsen, da han i 1660 fik indført arvekongeriget, som vi jo har den dag i dag, fortæller Christian Holm Donatzky.

Kulturformidler Steffen Løvkjær mener, at et godt bud er at stille sig mellem Holmens Bro og Nationalbanken.

- Der har man en del af de gamle pragtbygninger omkring sig. Og der er også en god længde, så man kan få en flot udsigt til optoget, siger Løvkjær, der er kulturformidler med speciale i kongelige og ejer af Historic Talks, som blandt andet arrangerer guidede ture.