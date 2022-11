Her er det endelige valgresultat - rød blok beholder flertallet

Der er fortsat 87 danske mandater til rød blok. Dertil kommer de tre røde nordatlantiske mandater, og således har rød blok fortsat det snævrest mulige flertal med 90 mandater.



Det fremgår af den validerede opgørelse fra Danmarks Statistik.

Onsdag blev det endelige valgresultatet udskudt, da Danmarks Statistik meddelte, at de ønskede at gennemføre en ekstra kvalitetskontrol inden offentliggørelsen, fordi valgresultatet har været så tæt.

Danmarks Statistik skulle efter planen have offentliggjort det endelige valgresultat og herunder den validerede mandatfordeling allerede dagen efter valget. Men både onsdag og torsdag blev offentliggørelsen udskudt.

- Danmarks Statistik er nødt til at supplere valgsystemets beregninger med en særlig grundig kvalitetssikring, som tager ekstra tid, lød meldingen torsdag i en pressemeddelelse.

Desuden har dette års stemmeafgivning aktiveret en særlig regel, som findes i folketingsvalgloven. Den handler om tillægsmandaternes fordeling på partier, og den har ikke tidligere været nødvendig at tage i brug.

Årsagen til, at den nu er nødvendig at tage i brug, er, at Socialdemokratiet har fået flere kredsmandater end det samlede antal mandater, som partiet skulle have, hvis det svarede til stemmetallene på landsplan.

Det skyldes, at partiet har klaret sig så godt rundt omkring i de forskellige storkredse, at de har fået mange kredsmandater.

Fem kandidater kan fortsat ikke vide sig helt sikre på, om de er valgt til Folketinget.

Det er den fungerende minister for fødevarer, landbrug og fisker Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet, Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti, Brigitte Klintskov Jerkel fra Det Konservative Folkeparti, Kristian Bøgsted fra Danmarksdemokraterne og Mike Fonseca fra Moderaterne.

Danmarks Statistik forventer at kunne melde fordeling af kredsmandater, tillægsmandater, valgte kandidater og stedfortræderrækkefølge ud inden for den kommende uge.