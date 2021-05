Her er det store overblik over de restriktioner, der stadig begrænser os

Rejserestriktioner

Stadig flere lande bliver farvet gule på Udenrigsministeriets verdenskort, hvilket vil sige, at danske turister skal være ekstra forsigtige, men godt kan besøge landet. Langt hovedparten af verdenskortet er dog fortsat orange. Det vil sige, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes. Enkelte lande er også røde. Her frarådes alle rejser.



Hvis man rejser til orange eller røde lande, skal man vise en negativ coronatest og gå i ti dages selvisolation, når man kommer hjem. Du kan læse mere om rejser til udlandet på coronasmitte.dk og Udenrigsministeriets hjemmeside.



Der gælder også fortsat restriktioner for udlændinge, der vil rejse ind i landet. Det påvirker blandt andet restaurations- og turisterhvervet.

Forsamlingsforbud

Nattens aftale rummer en planlagt lempelse af forsamlingsforbuddet, men der er stadig begrænsninger for, hvor mange vi må være sammen med i det offentlige rum.

Fra på fredag lyder det indendørs forsamlingsloft på 50 personer mod de nuværende 25, mens det udendørs forsamlingsloft hæves fra 75 til 100.

Lukketid og arealkrav

Restauranter, barer og caféer skal fortsat lukke senest klokken 23, og sidste servering skal ske klokken 22.

De er desuden fortsat begrænset af arealkrav, ligesom de i øvrigt skal overholde forsamlingsforbuddet samt krav om mundbind og coronapas.

Der gælder også fortsat forbud mod at sælge alkohol efter klokken 22 i butikkerne.