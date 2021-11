Her er myndighedernes anbefalinger til julefrokosten - og sådan gør de selv

Virksomheder såsom Danfoss, Danske Fragtmænd, Aarstiderne og DR har ifølge DR aflyst deres store firmajulefrokoster af hensyn til coronasmitten.

Derudover planlægger Salling Group at afholde julefrokoster som normalt, men med krav om coronapas.

Og hos vores naboland har den norske sundhedsstyrelse valgt at aflyse deres julefrokost, som skulle være afholdt for alle ansatte i Oslo næste uge. De oplyser til det norske medie VG, at beslutningen er truffet ud fra en vurdering af den nuværende smittesituation.

De understreger dog samtidig, at valget om at droppe julefrokosten ikke er "ment som et signal" til borgere og virksomheder om, at de skal gøre det samme.

SSI har aflyst "større" julefrokost

Herhjemme har de danske sundhedsmyndigheder dog imidlertid ikke valgt at følge det norske eksempel.

Hos Statens Serum Institut har de for nyligt besluttet at aflyse en større julefrokost for alle ansatte. I stedet afholdes mindre julefrokoster i separate afdelinger, oplyser de til TV 2.

- Som situationen er lige nu, har SSI valgt at holde fast i julefrokosten, der er en god og vigtig tradition. Men som stor arbejdsplads, har vi valgt ikke at mødes i alt for store forsamlinger, sige Ole Jensen, vicedirektør i Statens Serum Institut.

Også Sundhedsstyrelsens medarbejdere får glæde af en julefrokost i år, men de understreger dog, at det bliver "på en måde, hvor er der er taget højde for de generelle smitteforebyggende råd".

Det har ikke været muligt at få svar på, om Sundhedsstyrelsen holder julefrokost.