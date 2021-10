Heunicke sender løftet pegefinger til ikke-vaccinerede - men det virker ikke

Samtidig kan oplysningsarbejdet dreje sig om, hvordan det gavner den enkelte at lade sig stikke. Det viser sig nemlig, at personer, der ikke er vaccineret endnu, laver en mere personlig analyse af fordele og ulemper, hvorimod de, der allerede er vaccineret, ser vaccination som en samfundspligt.

- Hvad betyder sygdommen for mig? Hvad er fordelene og ulemperne? Det er overvejelserne hos mange af de ikke-vaccinerede, forklarer Michael Bang Petersen.

38 år og sund og rask

For 38-årige Nana Rytter Nielsen er netop den analyse afgørende for, at hun ikke er vaccineret.

- Hvis jeg var i risikozonen for at blive alvorligt syg af covid-19, ville jeg tage vaccinen. Men grundlæggende på grund af min alder og mit helbred, så mener jeg ikke, det giver mening at få vaccinen, som det er nu, siger hun til TV 2.

- Statistikken viser, at det stadig er de ældre der bliver indlagt, og specielt dem der ikke er vaccineret, så måske man skulle fokusere på at få dem færdigvaccineret i stedet for at fokusere på mig, fortsætter hun.