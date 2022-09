Historisk energikrise - temperaturen skal ned i offentlige bygninger og unødig udendørsbelysning droppes

Artiklen opdateres ...

Ruslands invasion af Ukraine har bragt os i en "historisk energikrise", og Danmark risikerer i værste fald at stå i en situation, hvor der mangler energi.

Sådan lyder budskabet fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) på et pressemøde torsdag.

- Priserne er steget markant, og vi ser ind i en vinter, hvor Danmark og Europa risikerer at mangle energi, siger han.

Selvom Danmark hverken mangler el eller gas i øjeblikket, er situationen så alvorlig, at regeringen har lanceret en række tiltag for at spare på energien.

Der skal blandt andet skrues ned for varmen i offentlige bygninger til 19 grader. Normalt ligger temperaturen på mellem 21 og 23 grader. Hospitaler, plejehjem og vuggestuer er undtaget.

Derudover skal fyringssæsonen forkortes. Det vil sige, at man først skal tænde for varmen i offentlige bygninger, når temperaturen falder til under 19 grader.

Dertil kommer, at der skal slukkes for al unødvendig udendørsbelysning. Det vil blandt andet sige, at der ikke længere skal være udendørs lys på bygninger, bare fordi det ser flot ud.

For at sikre stabiliteten på elmarkedet har et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale om en statsgaranti på 100 milliarder kroner. Det fortæller erhvervsminister Simon Kollerup (S) på torsdagens pressemøde.

- Det er en statsgaranti, der skærmer forbrugerne og i sidste ende understøtter forsyningsikkerheden, siger Simon Kollerup og takker Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Danmarksdemokraterne og Moderaterne for at være med til at handle hurtigt.

De stigende energipriser har blandt andet betydet, at Energi Fyns kundecenter oplever et massivt tryk fra kunderne.