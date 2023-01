Hun bønfalder sin brors morder: - Jeg tilgiver dig, hvis du står frem

Videoovervågning fangede alle de seks maskerede mænd fra de to bander. Men der var ingen DNA-spor, ingen fingeraftryk, og det våben, der dræbte Abdinur Ismail, var væk, og patronhylstre fra et af de fire skud, der dræbte Abdinur, menes at være blevet fjernet, før politiet nåede frem.

Alligevel blev fire mænd kendt fra bandemiljøet i Vollsmose tiltalt for drabet, og i august sidste år begyndte retssagen. Men mere end to års efterforskning løb ud i sandet, da alle fire mænd i november blev frifundet for drabet.

De tekniske beviser i sagen kunne ikke overbevise retten om, at man havde fat i de rigtige gerningsmænd. Det samme mente Statsadvokaten, der på baggrund af sagens beviser ikke mente, at den kunne bære en ankesag i landsretten.

Dermed er drabet uopklaret.

Vreden i familien

Søsteren Faduma Ismail og resten af familien kan kun klynge sig til håbet om, at nogen kommer frem med ny viden eller at gerningsmanden selv går til bekendelse.

- Medmindre at der kommer nogen med den rygende pistol og siger "Jeg har på video, hvem der affyrede det dræbende skud", og man kan identificere vedkommende, så tror jeg desværre, at familien må leve med, at drabet på Abdinur aldrig bliver opklaret, siger Bjarke Vestesen, der som krimiredaktør på Fyens Stiftstidende har fulgt hele sagen.

- Det gør mig vred. Gerningsmændene lever deres liv, mens min storebror ligger begravet. Det skuffer mig, at man ikke kan straffe nogen for, hvad de har gjort. Hvad skal der til for at dømme dem? Hvor meget skal der til?