Hun fik fjernet sine numseimplantater akut – seks måneder senere fik hun operationen igen

Derfor endte Nadia Tornehave med at tage på hospitalet i Odense, hvor lægerne konstaterede, at hun havde et kæmpe hul på ballen. Og derfra gik det stærkt med hasteindlæggelse og akut operation.



- De stod otte mand om mig for at finde ud af, hvad der skulle ske, siger Nadia Tornehave til TV 2 ECHO.

Flere udenlandske numseløft

Et numseløft – eller Brazilian Butt Lift – bliver vurderet til at være den farligste skønhedsoperation. Ifølge tal fra branchen dør i gennemsnit én ud af 3000 fra komplikationer.

Alligevel får stadig flere foretaget operationen. International statistik viser, at Brazilian Butt Lift er det kirurgiske skønhedsindgreb, som stiger mest i popularitet.

Og mange får foretaget operationerne i udlandet. Selvom de danske myndigheder ikke har tal på, hvor mange der årligt rejser fra Danmark til udlandet for at få ændret noget på deres krop eller ansigt, er den type rejser efterhånden et kendt fænomen.

En Google-­søgning giver et hav af eksempler på bureauer, der tilbyder kosmetiske operationer i udlandet.

Og Nadia Tornehave er med til at bidrage til denne udvikling. Hun har ikke bare fået foretaget operationen én gang, men to gange.

Min krop, mit valg

Efter Nadia Tornehave fik fjernet sine implantater på Odense Universitetshospital, faldt hendes infektionstal.

- Lægerne sagde til mig, at hvis jeg ikke var kommet ind, men havde gået med det et par dage, så kunne det godt have endt fatalt. Jeg vil sige, det var hårdt de første to-tre måneder, da jeg stadig lå på maven og ikke kunne gå, siger Nadia Tornehave til TV 2 ECHO, der har mødt hende til en snak om den populære operation.

Men alle komplikationerne til trods valgte Nadia Tornehave alligevel at få foretaget operationen igen.