Hvidjulsbarometeret: 8 procent chance for landsdækkende hvid jul

Hver dag frem til 24. december tager TV 2 VEJRET temperaturen på julesneen - og holder øjnene stift rettet mod chancen for den hvide jul.

Til det formål bruger vi hvidjulsbarometeret, som viser, hvor mange procents chance vi vurderer, der er for en landsdækkende hvid jul.

For at få landsdækkende hvid jul skal der om eftermiddagen juleaftensdag ligge mindst en halv centimeter sne i 90 procent af landet.

Derfor står hvidjulsbarometeret, som det gør

Siden 1900 har vi haft hvid jul ni gange. Det er i gennemsnit cirka hvert 13. år, hvilket statistisk set giver knap otte procent chance for en hvid jul. Derfor starter vi med en sandsynlighed for en landsdækkende hvid jul på netop otte procent og justerer derefter ud fra de tendenser, der kan ses i prognoserne.

Der er onsdag fortsat 22 dage til juleaften, og derfor er der fortsat ingen vejrprognoser, der viser, hvordan vejret skulle arte sig juleaftensdag. Derfor holder vi - i første omgang - hvidjulsbarometeret på de statistiske otte procent.

Mere om hvidjulsbarometeret

Hvidjulsbarometeret er efterhånden blevet indbegrebet af jul på TV 2 VEJRET, hvor vi sædvanen tro begynder allerede ved julemånedens start som ved enhver anden julekalender.

De første dage af december er det svært at sige noget konkret om julevejret, og barometeret bliver derfor justeret med baggrund i statistisk materiale, langtidsprognoser, tendenser og måske et enkelt vejrvarsel. Som skrevet ovenfor har vi siden 1900 haft hvid jul ni gange, hvilket statistisk set giver otte procents chance for hvid jul.

Hvid jul siden 1900 År med landsdækkende hvid jul i Danmark - siden år 1900 2010

2009

1995

1981

1969

1956

1938

1923

1915

Når vi kommer ind i den anden decemberuge, begynder de første "rigtige" vejrmodeller, som vi anvender på TV 2 VEJRET, at vise os deres spæde bud på julevejret.

Dem vil vi anvende i forbindelse med justeringen af hvidjulsbarometeret, og de giver os allerede 8. december de første "rigtige" bud på, hvilken retning julevejret kan tage.

Frem til 15.-16. december er usikkerheden fortsat meget stor i vores prognosemodeller, men fra cirka ti dage før juleaften vil prognosen normalt blive mere og mere sikker - og flere prognosemodeller begynder samtidig at vise sig med deres bud.

Fra fem-syv dage før jul bliver prognoserne dag for dag mere og mere sikre.

Sidste år havde vi landsdækkende grøn jul, efter en jul i 2018, der for første gang siden 2013 blev lokal hvid.

Både 2009 og 2010 havde landsdækkende hvid jul. Begge år stod hvidjulsbarometeret på 100 procent juleaften.

Om det sker igen år, kan du følge med i på vejr.tv2.dk og i TV 2 VEJRETs tv-vejrudsigter på TV 2 og TV 2 NEWS.