Hvordan ser fremtiden ud med corona? Her er tre eksperters bud

Det er dog for tidligt at afskrive et comeback:

- Virus er her stadig, og store dele af verdens befolkning er fortsat i undtagelsestilstand på grund af den virus.

Ifølge Jens Lundgren er der derfor grund til at holde konstant øje med pandemien, som vi tidligere har set kan ændre sig drastisk på meget kort tid. For eksempel da henholdsvis den britiske og den indiske virusvariant dukkede op.

- Der er stadig al mulig grund til, at vi er ydmyge og respektfulde over for den fjende, vi står over for, siger han.