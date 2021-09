Hvornår er et barn så sygt, at det skal blive hjemme? Læs tre eksperters bud

Og nogle gange sker det da også, at forældre er blevet ringet op på grund af et sløjt barn, der dog ikke fejler spor, når det er kommet hjem.

- Det kan også være barnets måde at fortælle, at ”jeg har brug for at være derhjemme,” siger Eva Munck Immertreu.

- Hvis der er tale om kroniske lange næser, så er det ikke sikkert, at det har betydning for, om barnet kan indgå i de planlagte aktiviteter. Så pudser vi næsen, vasker fingrene og fortsætter dagen, siger Eva Munck Immertreu.

Er et forkølet barn med hæs stemme og lidt hoste så sygt, at barnet ikke skulle have været af sted?

- Det vil være et skøn fra gang til gang. Det er ikke sådan, at der bliver ringet til forældrene, hvis barnet er klattet og lidt træt fra morgenstunden. Men hvis barnet i løbet af nogle timer stadig ikke kan være med til de planlagte aktiviteter, så har det bedre af at komme hjem.