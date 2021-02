Hvornår kan du igen rejse til udlandet? Her er syv eksperters bedste bud

Måske allerede til sommer, lyder det fra nogle. Først næste år, mener andre.

Knap et år er gået, siden danskerne for første gang blev frarådet at rejse til bestemte lande og områder som følge af coronasituationen. Men drømmer man om udenlandske himmelstrøg, er der ikke meget håb at hente i rejsevejledningerne i øjeblikket.

- Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle rejser til hele verden, lød det tirsdag, og sådan har det været siden 8. januar.

Tirsdag fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) også, at påskeferier i udlandet er udelukket, og at ”samfundssind fortsat må gå forude for rejselyst”.

Men hvornår kan man så gøre sig håb om at opleve nye lande og byer?

TV 2 har spurgt otte eksperter, der giver vidt forskellige svar, men dog er enige om én ting: Det er meget, meget svært at spå om.

Her er de otte eksperter Hans Jørn Kolmos , professor i klinisk mikrobiologi

, professor i klinisk mikrobiologi Jens Lundgren , professor i infektionssygdomme

, professor i infektionssygdomme Nina Weis , professor i infektionssygdomme

, professor i infektionssygdomme Christian Wejse , lektor i epidemiologi & afdelingslæge

lektor i epidemiologi & afdelingslæge Kasper Iversen , professor i akutmedicin

, professor i akutmedicin Nils Strandberg Pedersen , fhv. direktør i SSI

, fhv. direktør i SSI Torben Mogensen , formand for Lungeforeningen & speciallæge

, formand for Lungeforeningen & speciallæge Theis Lange, lektor i biostatistik

De fleste tror på en sommerferie i udlandet

Alle eksperterne, TV 2 har talt med, tager de samme forbehold:

Pandemien kan udvikle sig over de næste måneder. Der kan komme nye varianter af virus til, som ændrer fundamentalt på billedet. Der kan være ting – rejsepas, lokale restriktioner og politiske hensyn – der får betydning.

En enkelt af eksperterne, Christian Wejse, der er lektor i epidemiologi ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, vil af den grund slet ikke komme med et bud på, hvornår man igen kan rejse ud i verden.

Du kommer ikke til bare at kunne sætte fingeren på en globus og pege på, hvor du gerne vil hen Nina Weis, professor på Københavns Universitet og overlæge på Hvidovre Hospitals Infektionsmedicinsk afdeling

Blandt de syv eksperter, der er kommet med deres bud, tror fire af dem, at sommerferie i udlandet i ét eller andet omfang bliver muligt i år.

En enkelt mener, at det nok først bliver i slutningen af året, man kan håbe på udlandsrejser, mens en anden anslår, at det først bliver muligt til næste år.

Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen, mener, at det helt afhænger af, om der kommer et troværdigt vaccinepas. Hvis det sker inden for de kommende måneder, vil sommerrejser kunne lade sig gøre. Uden et vaccinepas skal man nok vente til næste år, lyder det fra ham.

Hvornår forventer du, at man kan rejse på almindelig charterferie i Europa uden begrænsninger såsom karantæne ved ind- og udrejse?

Torben Mogensens svar afhænger af vaccinepasset, og det er afgørende for, om han svarer "til sommer" eller "først til næste år". Hans svar tæller derfor for 0,5 i hver søjle.

Foto: TV 2 Business

Ikke frit valg

For mange vil slutningen af juni nok stå som et stort skæringspunkt.

Her vil alle danskere, der måtte ønske det, være færdigvaccineret ifølge tidsplanen fra Sundhedsstyrelsen.

Men selvom flere af eksperterne fremhæver vacciner som helt afgørende for, hvornår man igen kan rejse på ferie, er det ikke alle, der vil sætte lighedstegn mellem en vaccine og muligheden for en udlandsrejse.

Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi og tidligere overlæge på Odense Universitetshospital, peger på, at pandemien hele tiden udvikler sig. Han fremhæver særligt de forskellige mutationer af coronavirussen, der har givet dybe panderynker de seneste måneder.

Som det ser ud lige nu, forventer han derfor først, at man kan rejse normalt i slutningen af året.

- Jeg ville ikke bestille en sommerferie på nuværende tidspunkt, medmindre jeg havde en meget god afbudsforsikring, siger Hans Jørn Kolmos.

Det er et meget politisk spørgsmål, om man vil gøre forskel på folk Kasper Iversen, professor i akutmedicin og overlæge ved Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital

Han kalder situationen for mere ”mudret og nuanceret” end for et par måneder siden som følge af de forskellige virusvarianter, der er opstået. De – og eventuelt nye varianter – kan potentielt komme til at påvirke den danske vaccinestrategi, hvis det viser sig, at vaccinerne har en ringere effekt på nogle af de nye varianter, lyder fra det fra Hans Jørn Kolmos.

Også Nina Weis, der er professor på Københavns Universitet og overlæge på Hvidovre Hospitals Infektionsmedicinsk afdeling, peger på de nye virusmutationer som afgørende.

Hun forventer, at man formentlig vil kunne holde sommerferie i nogle europæiske lande, men kun hvis man kan fremvise et vaccinepas og en negativ test fra umiddelbart inden afrejse.

- Der er lande, der er meget afhængige af turister, og som jeg tror, vil strække sig langt for, at det kan lade sig gøre på en anden måde end normalt. Men du kommer ikke til bare at kunne sætte fingeren på en globus og pege på, hvor du gerne vil hen. Jeg tror, det bliver meget begrænset med udvalget af lande, og det hele afhænger af, hvordan de næste måneder går med den britiske variant, siger Nina Weis.

To til tango

TV 2 har også spurgt de syv eksperter, hvornår de forventer, at man kan rejse til destinationer længere væk – for eksempel USA eller Asien.

For nogle af eksperterne bliver usikkerheden endnu større, når man kigger på lande uden for Europa. For andre betyder det ikke det store.

Sådan har vi gjort Alle otte eksperter er blevet interviewet tirsdag 24. februar 2021.

Flere af eksperten har bedt om at se deres citater på forhånd. Det har de fået lov til.

En enkelt, Christian Wejse, ønskede ikke at spekulere i, hvornår man igen kan rejse til udlandet. Han indgår derfor ikke i opgørelsen.

En af dem, der tror, at situationen vil være den samme i Europa og resten af verden, er Theis Lange, der er lektor i biostatistik ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Han forventer først, at man kan rejse ud af Danmark til næste år.

- Det er ikke afgørende for mig, om man taler om Europa eller længere væk. Jeg tror ikke, der er styr på coronasituationen til sommer nogen af stederne. Der skal to til tango – Danmark og udlandet – og derfor er vi grundlæggende ikke selv herre over, hvornår vi kan komme ud at rejse igen. Der skal også være styr på situationen i udlandet, siger Theis Lange.

Han tilføjer, at et vaccinepas kan vise sig at være en mulig genvej til at få åbnet op for udlandsrejser, men det vil trods alt ikke være uden begrænsninger.

I bedste fald kan man allerede fremvise det rødbedefarvet pas til sommer - i værste fald bliver der slet ikke brug for det før næste år. Foto: Christoffer Laursen Hald / TV 2 Grafik

Kasper Iversen, der er professor i akutmedicin og overlæge ved Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital, mener, at ”der ikke er den store risiko ved at rejse”, hvis man selv er færdigvaccineret og kan bevise det med et vaccinepas.

- Men det er et meget politisk spørgsmål, om man vil gøre forskel på folk alt efter, om de er blevet vaccineret eller ej. Så et rejsepas kunne være en genvej, men det er politisk betændt, siger Kasper Iversen.

- Det bliver ikke som inden krisen

Netop det politiske kan vise sig at blive vigtigt, mener Jens Lundgren, der er professor på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Han peger på, at fordi EU har lavet en samlet indkøbsaftale om vacciner, vil de 27 medlemslande formentlig få givet de afgørende stik i nogenlunde samme tempo. Det vil gøre det lettere at rejse rundt inden for EU end uden for, vurderer Jens Lundgren, men alligevel tager han et stort forbehold:

- Det vil komme an på, hvor du vil rejse hen. Vi så i sidste uge, at der var et udbrud af den sydafrikanske variant i Tyrol. Vi er på ingen måde interesseret i, at nogen får bragt en sådan variant med til Danmark. Man kan forhåbentligt komme uden om det ved at teste, når man flyver hjem, men det bliver desværre ikke som inden krisen, siger Jens Lundgren.

Et af de steder, hvor der arbejdes mod et rejse-, corona- eller vaccinepas er i den internationale sammenslutning af flyselskaber, IATA. Her håber man på, at et rejsepas, der skal gøre det nemt og troværdigt at samle information om negative tests og eventuel vaccination, kan være klar til brug i marts.